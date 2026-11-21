О 2027 годе: тотемы, затмения, кометы, мистические даты.

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2027 год должен принести неожиданные кардинальные изменения Украине и всему миру. Это связано со всеми календарями древних культур, знакомыми современному человечеству. Согласно этим календарям, жизнь на Земле проходит через огромные эпохи, продолжительность которых составляет от 12 до 144 тысяч лет – каждая древняя культура предлагает свою версию продолжительности эпох. Но все календари древних цивилизаций сходятся в одном. Смена эпох, или завершение одной эпохи и начало другой, при адаптации к современному солнечному календарю приходится на период с 2011 по 2025 год. Этот период называется "Тринадцать крылатых лет", или "Годы перемен", "Годы перехода". То есть с 2025 года период перехода должен завершиться, а 2027 год должен стать вторым годом начала новой эпохи.

Обычно годы перехода переполнены крупными природными и социальными катастрофами, так всегда случается на смене эпох. Завершение периода катастроф началось в 2026 году и продолжится в 2027. Должны начать действовать новые закономерности и явления – как в природе, так и в социальной сфере.

2027 год пройдет под знаком нескольких тотемов разных духовных учений. У древних славян, как и у многих других народов, населяющих Европу, важнейшей датой смены годового цикла считалась самая длинная ночь в день зимнего солнцестояния 21/22 декабря. Именно в эту ночь менялась и власть Тотемов Года. Из тотемов древнеславянских племен 2027 год относится к тотему Коровы. Корова приносит с собой преданность идеалам и сильное, хотя и медленное, движение. Поэтому год Коровы будет способствовать реализации планов. По древнеславянскому солнечному календарю 2027 год будет иметь нумерацию 7535. Нумерологический анализ показывает, что природные силы, которые будут действовать в 2027 (7535) году, будут искать равновесие.

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Привожу таблицу 12-летнего тотемного календаря наших предков. Он составлен из тотемов племен, населявших территорию Украины в прошлом, и упоминается в публикациях начиная с 1994 года. Исследователи до сих пор изучают и собирают исторические упоминания об этом календаре, поэтому мы надеемся увидеть в будущем его полную восстановленную реконструкцию.

Главные истории дня

Согласно восточному лунному календарю, новый год наступит 6 февраля 2027 года, это будет 4724 лунный год. Тотем года – Красная Огненная Коза. Годы под знаком Огненной Козы на протяжении истории человечества были годами перемен. Например, в 1907 году произошла "Паника 1907 года" – крупный банковский кризис, приведший к созданию ФРС, в 1967 году произошла Шестидневная война на Ближнем Востоке, началась гражданская война в Нигерии, были и другие локальные конфликты. Также произошло много землетрясений, крупнейшее из них – землетрясение на Ямайке в 1907 году. Новый год по восточному лунному календарю все равно привязан к солнечному календарю. Это – второе Новолуние после Зимнего солнцестояния (22 декабря).

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Интересно и другое. Второй год подряд Новый год по Восточному лунному календарю приходится на затмение. И год Огненной Лошади (2026), и год Огненной Козы (2027). Затмение обычно многократно усиливает трансформационное влияние тотема года. Поэтому специалисты считают, что 2027 год принесет большие перемены, значительная часть которых будет неожиданной.

Согласно зороастрийским верованиям, новый 3762 год наступает 22 марта, в день весеннего равноденствия, и у него есть тотем – тотемом 2027 года является Белый Медведь. Год Белого Медведя традиционно трактуют как время серьезных испытаний, проверки на выносливость и начала глобальных событий, последствия которых будут разворачиваться позднее. То есть это будет год формирования новых глобальных процессов.

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Большинство астрологических школ объявляют, что 2027 год пройдет под влиянием Марса, поскольку первый день и первый час утра после зимнего солнцестояния – это день и час Марса. Противостояний в мире станет больше. В политике разных стран мира на первое место выйдут вопросы укрепления собственной безопасности, союзов в сфере безопасности, а также попытки решить застарелые конфликты путем противостояний.

В 2027 году нас ждут пять затмений: 6 февраля 2027 года – кольцеобразное солнечное затмение, 20 февраля 2027 года – полутеневое лунное затмение, 18 июля 2027 года – полутеневое лунное затмение, 2 августа 2027 года – полное солнечное затмение, 17 августа 2027 года – полутеневое лунное затмение. Совпадение этих затмений с другими сакральными датами вызывает у астрологов и мантиков жуткие ощущения. Ведь кольцеобразное солнечное затмение совпадает с Новым годом по восточному лунному календарю, а полное солнечное затмение – с Днями Молний и Громов в большинстве духовных течений мира!

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Полного солнечного затмения многие откровенно боятся, потому что такое событие очень редкое. Последнее полное солнечное затмение, полоса полной фазы которого проходила по территории Украины, произошло 15 февраля 1961 года. Согласно разным верованиям, полное солнечное затмение значительно ускоряет все трансформационные процессы, а также может предвещать крупные катастрофы.

Самое интересное и редкое явление – это формирование одновременно двух (!) коридоров затмений вокруг августовского затмения: реверсивный коридор (лунное затмение 18 июля – солнечное затмение 2 августа) и директный (солнечное затмение 2 августа – лунное затмение 17 августа). Два коридора затмений летом!!!

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В 2027 году будет и несколько срединных точек между затмениями. В эти дни желательно сохранять позитивный настрой, верить в хорошее, и тогда срединные точки заставят это хорошее происходить в нашей жизни. Даты важнейших срединных точек 2026 года: 11 февраля, 25 июля, 9 августа.

В 2027 году на небе ожидают увидеть три яркие кометы. 2P/Encke – самая яркая комета начала года. Сближение с Землей ожидается 3 февраля 2027 года, а прохождение перигелия – 10 февраля 2027 года. C/2025 Y1 (ATLAS) – ожидается в зоне наблюдений с июня по октябрь 2027 года (прогнозируемая яркость около 11–12 звездной величины; нужны телескопы). 45P/Honda – короткопериодическая комета с периодом обращения около 5,3 года. Перигелий пройдет 30–31 августа 2027 года. 104P/Kowal 2 – возвращается в сентябре–ноябре 2027 года, ориентировочная яркость около 10 звездной величины, преимущественно на утреннем небе.

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Комета 45P/Honda считается предвестником больших перемен, потому что ее перигелий наступит накануне полного солнечного затмения.

Также напомним нашим читателям, что в звездной карте провозглашения независимости Украины с момента провозглашения независимости начали действовать два узла. Один – "Небесный Целитель" – действует постоянно, означает: "эту страну нельзя уничтожить". Второй – "Демон Разрушения", действовал до января 2026 года. Этот второй узел провоцировал две попытки уничтожения: с помощью военных действий и через попытку чиновников присвоить достояние народа. И то и другое мы наблюдали в прошлые годы. В январе 2026 года разрушительный узел завершится, и у нас с 2027 года появятся возможности избавиться от обеих угроз.

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