Во второй половине октября и в ноябре произойдут знаковые астрономические и астрологические события, которые могут существенно повлиять на судьбу Украины и всего мира, в частности, из-за полного повторения расположения небесных тел на звёздном небе 1778 и 1939 годов.

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Повторение расположения небесных тел на звёздном небе по состоянию на 6 мая 1778 года – 25 октября 2026 года

Ключевые общие черты в расположении небесных тел:

Плутон в Водолее: 6 мая 1778 года Плутон находился в начале знака Водолея (это был период расцвета эпохи Просвещения, за два года до Французской революции). Похожая ситуация наблюдается и 25 октября 2026 года, когда Плутон вновь совершает свой транзит по этому же сектору.

На обе даты приходится разворот или стационарность Плутона в Водолее. В частности, в мае 1778 года он переходил в ретроградное движение, а в октябре 2026 года он завершает свой ретроградный цикл и переходит в прямое (директное) движение.

Уран и Нептун: В оба периода эти планеты образуют гармоничные конфигурации между собой и с Плутоном, что исторически совпадает с эпохами великих научно-технических и социальных переломов.

Положение Солнца (взаимосвязь оси Телец – Скорпион): 6 мая Солнце традиционно находится в знаке Тельца, а 25 октября – в противоположном знаке Скорпиона. Эти две даты активируют одну и ту же фиксированную астрономическую ось (Телец – Скорпион), которая отвечает за материальные ресурсы, трансформации и финансовые системы.

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Почему это важно для Украины. Исследователи тайных учений и мистических течений считают, что по просьбе Екатерины II король Речи Посполитой Станислав-Август Понятовский устроил "световое шоу" на Греческой Горе в Каневе именно 6 мая 1778 года. Исследователи видят в этом "световом шоу" магический обряд и символы, которые должны были повлиять на массовое сознание людей того времени, заложить в коллективное бессознательное программы порабощения.

Екатерина II стремилась, чтобы это световое шоу было устроено на Княжеской Горе, на которой в древности (IX–X вв.) располагался город Родень, столица Артании (Артания совпадала по границам с современной Черкасской областью). На горе Родень находились значимые святилища древнеславянского бога Рода, первоисточника всего сущего. Но Станислав-Август Понятовский устроил представление на Греческой Горе.

Главные истории дня

Центральным элементом шоу стала грандиозная ночная иллюминация и огненная инсталляция на Греческой горе. На вершине возвели 27-метровую деревянную колонну с вензелем императрицы, а склоны горы превратили в имитацию извержения вулкана Везувий — с взмывающими в небо фейерверками и пылающими "огненными реками" смолы и пороха, стекавшими в Днепр. Вокруг него была ограда из соединенных цепями столбиков, причем сами столбики также были освещены лампами. На вершине этой колонны находилась императорская корона с надписью из Вергилия: "Imperium Oceano, famam quæ terminat astris". Это строка из "Энеиды" Вергилия, связанная с образом власти, границы которой доходят до океана и звёзд. Дословно её можно передать примерно так: "Власть, доходящая до океана, а слава — до звёзд".

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То есть композиция была построена очень четко: внизу — гора, превращенная в огненный Везувий. В центре — огромный обелиск с вензелем Екатерины II, на вершине — императорская корона, а под короной — латинский текст о власти и славе, доходящей до звёзд.

И это важно: корона не была просто декоративным украшением фейерверка. Она была верхним символическим завершением всей вертикальной композиции.

Также присутствовали принц Юзеф Понятовский, принц Шарль-Жозеф де Линь, принц Карл Генрих Нассау-Зиген.

Несмотря на внешний блеск, это событие имело глубокий политический подтекст и скрытое, символически-сакральное значение для геополитики того времени. В культуре Просвещения и абсолютизма правителей часто приравнивали к богам. Укрощение "стихии вулкана" (Везувия) перед Екатериной II символизировало её абсолютную власть не только над народами, но и над самим природным хаосом.

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Смыслом этого действа было достижение трёх целей в будущем: попытка взять под контроль украинцев, Крым и отнять земли Речи Посполитой. К сожалению, это символически-магическое действо позволило достичь этих целей.

Ритуал был совершён тогда, когда Плутон начинал ретроградное движение в знаке Водолея. 25 октября 2026 года Плутон начнёт двигаться прямо. Это означает, что все программы, заложенные в начале его ретроградного движения, должны завершить своё действие и начать разрушаться. Это должно отразиться как начало саморазрушения государственной машины врага.

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Движение планет в 2026 году повторяет 1939 год — год начала Второй мировой войны

В связи с этим прогнозируется возможность событий, схожих на события накануне Второй мировой войны.

А именно: Сатурн находился в знаке Овна (транзит длился с 1937 по 1940 год) в положении своего "падения". Это астрологическое положение совпало с началом Второй мировой войны. Сатурн вновь вошёл в знак Овна 13 февраля 2026 года и будет оставаться там до 2028 года. Это положение приносит испытания для систем управления и разрушение устаревших международных соглашений.

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Завершение цикла Урана в Тельце. 1939 год: Уран двигался по знаку Тельца. Этот транзит исторически сопровождался радикальными кризисами в экономике и изменениями границ. 2026 год: Уран завершает свой 8-летний цикл в Тельце (длившейся с 2018 года) и 26 апреля 2026 года окончательно переходит в знак Близнецов. Этот финальный аккорд символизирует трансформацию мировой финансовой системы и отказ от старых моделей безопасности. Уран в 1939 и 2026 годах вновь проходит через созвездие Близнецов.

Оппозиция современного Плутона в Водолее к его положению в Льве в начале Второй мировой войны.

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Исследователи задаются вопросом: а не проходим ли мы сегодня ещё одну историческую точку, которая символически перекликается с событиями 1939–1941 годов?

Да, до сентября 1939 года между США и Германией велась торговля, несмотря на противостояние Германии с союзниками США. США не стремились вести полномасштабную войну, но вступили в неё после нападения на Перл-Харбор и объявления войны со стороны Германии и Италии 11 декабря 1941 года.

Именно в 2026 году президент США стремится наладить торговые отношения с Ираном и Россией, вместо того чтобы жестко противостоять этим агрессивным государствам. Но так же было и до 1939 года. Может ли произойти нечто вроде "нового Перл-Харбора"? Эту тему сейчас обсуждают в прессе многих стран мира.

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Период неконтролируемого хаоса в мире 6–14 ноября

Мы уже анализировали ситуацию 18–19 сентября, когда некоторые небесные тела и узлы звездной карты находились на "оси катастроф" Альдебаран–Антарес. Еще раньше разбирали значение августовского "коридора затмений". По прогнозам, августовские и сентябрьские небесные явления должны были дать старт периоду непредсказуемых событий, "неконтролируемого хаоса". Как видим, этот период наступил и активно продолжается. Мировые лидеры произносят с трибун непонятные и абсурдные вещи. Конфликтов в мире стало больше (вспомним хотя бы конфликт между хуситами и Саудовской Аравией или бои на границе Эфиопии и Эритреи). Извергается множество вулканов, в Гималаях и на Аляске наблюдаются оползни, сели и наводнения.

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Период хаоса наблюдается по всей планете. Он начнёт стихать 1 ноября, а 14 ноября 2026 года ситуация стабилизируется и станет контролируемой, когда на утреннем небе состоится небольшой парад планет: в одном секторе соберутся Меркурий, Венера, Марс и Юпитер. Планеты можно будет наблюдать невооруженным глазом.

Велесова Ночь или Ночь Мары, которую также считают серединой между Осенним равноденствием и Зимним солнцестоянием с 31 октября по 1 ноября

Фактически во всех культурах и мистических учениях нашей планеты ключевые циклы связаны с Природой и земледелием. Природа рождается весной, взрослеет, награждает людей урожаем, после чего начинает угасать и окончательно угасает 31 октября. После этого открываются врата в потусторонние миры, и душа природы переходит в них до весны.

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Поскольку врата в потусторонние миры открыты, становится возможным ощущать присутствие предков и почитать их. В эту ночь предки дарят подарки — тыквы и фрукты. Их опускают в воды рек, так как считается, что реки текут не только в нашем мире, но и в мире предков, и в мир богов.

Эта ночь у разных народов называется по-разному. Самайн, Хэллоуин, Диас де Муэртес… и т. д. Индийский фестиваль "Дивали" (путь огней) длится неделю и совпадает с днями почитания предков. И смысл тот же — через открывшиеся врата между мирами приходят души предков, сверхъестественные существа и божественные сущности, которые помогают людям, и в их честь зажигают огни. Подобные дни в этот период есть и в различных направлениях буддизма — там открываются врата между небом и землёй, и высшие силы могут являться людям. А обряд тот же – пищу (в значительной части состоящую из овощей или фруктов) отпускают плыть по рекам в другие миры, для божественных сил и предков.

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Кельты также верили, что иногда в эту ночь открываются врата хаоса. В этом случае на следующий день могут произойти стихийные бедствия. Действительно, в истории зафиксировано множество стихийных бедствий, произошедших именно 1 ноября. Самым сильным из них было Лиссабонское землетрясение 1 ноября 1775 года. В 9:20 в Средиземном море произошло землетрясение. Землетрясение, цунами и пожары почти полностью уничтожили Лиссабон, а вместе с ним и другие города Португалии и других стран Европы (а также Африки, в частности, Марокко). Погибли десятки тысяч человек, были затоплены целые флоты.

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Завершение ретроградного движения Венеры 13 ноября

Считается, что сфера Венеры — это симпатия, любовь, дружба, сотрудничество, сохранение отношений между людьми и урожая. Так эта сфера работает, когда планета Венера движется по небу прямо. Когда ретроградно — всё наоборот, отношения между людьми становятся более напряжёнными, "на грани конфликта". Что мы и наблюдаем сегодня. Ретроградное движение Венеры началось 3 октября. Завершится 13 ноября. Именно в этот день напряжение начнёт спадать.

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