Вечером 3 июля 2026 года 17-летний Егор Качмала из Сум позвонил маме и сказал, что хочет сходить в магазин за шоколадкой. Через несколько минут российский КАБ попал в это здание. Парень получил тяжелые ранения головы. В результате этого удара по городу были погибшие и много раненых. Спасатели нашли Егора среди руин. Недавно парень прошел реабилитацию при поддержке Фонда Рината Ахметова.

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"Здесь хороший отдых, процедуры и персонал", – говорит Егор.

"Мы благодарны Фонду за помощь. Это очень важный вклад, особенно для пострадавших детей. Это моральная поддержка: ты понимаешь, что о тебе кто-то заботится, переживает. Здесь мы получаем квалифицированную помощь и реабилитацию. Все в одном месте. Очень хорошая обстановка, нам очень нравится бассейн", – говорит Любовь, мама Егора.

В день, когда Егор получил ранение, женщины рядом не было. Она как раз поехала в Шостку, чтобы вывезти из приграничного района своих родителей и 90-летнего дедушку. Об обстреле города она узнала по телефону от знакомой – ей сообщили о попадании в магазин.

"Мы пережили страшные события, пока я не знала, жив ли он, пока его не нашли. Это самое страшное, что могло случиться в жизни матери. Я очень благодарна людям, которые были рядом. Они вывели его из магазина, отвезли в больницу. В это время я ехала из Шостки, и уже потом мне сообщили, что он жив", – вспоминает женщина.

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Врачи диагностировали у Егора открытую черепно-мозговую травму и переломы костей черепа. Долгое время он находился в реанимации и проходил лечение. Затем начал комплексное восстановление.

Эта травма имела последствия для мальчика – сначала его беспокоили головные боли, он плохо засыпал и часто просыпался ночью.

"После этой травмы у меня больше всего проблем именно с кратковременной памятью. Я часто не могу вспомнить то, что мне только что сказали. Раньше такого не было", – рассказывает Егор.

Также ухудшилось его психическое состояние. Егор очень боится воздушных тревог и больше всего переживает за безопасность мамы, постоянно просит ее прятаться в случае угрозы.

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Для семьи реабилитация, с которой помог Фонд, – это возможность восстановить здоровье Егора и улучшить его ментальное состояние, чтобы постепенно возвращаться к привычной жизни.

Несмотря на стресс и пережитое, парень хочет оставаться дома, в родных Сумах. Егор очень ответственно относится к своему будущему. Даже во время реабилитации он не прекращал учиться онлайн. Ведь с профессией он уже определился – планирует стать реабилитологом.

В рамках программы "Ринат Ахметов Детям. Лечение и реабилитация раненых детей" Фонд оказывает помощь в реабилитации детям, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов.

Если вашему ребенку нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).