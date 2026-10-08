5 фактов об имениннике Иване ПИДДУБНОМ как ВЕЛИКОМ и НЕПОБЕДИМОМ УКРАИНЦЕ.

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Сегодня мы вспоминаем и чтим моего земляка, великого и непобедимого украинца, 155-летнего Ивана ПИДДУБНОГО.

Иван Поддубный родился 8 октября (26 сентября) 1871 года в казацкой семье в селе Красеновка Полтавской губернии, ныне Золотоношский (недавно Чернобаевский) район Черкасской области.

Провожая Поддубного в Севастополь на заработки, его отец наставлял: "Помни, Иван, что твой род – отцовский и материнский – казацкий, запорожский. И что для казака честь дороже матери, дороже родного отца. Запомни, Иван, если продашь честь – ты мне не сын, а я тебе не отец".

6-кратный чемпион мира по греко-римской борьбе, не проигравший НИ ОДНОГО поединка: НИКОГДА в жизни не курил и не употреблял спиртного.

Был убежденным УКРАИНЦЕМ: когда советская власть выдала ему паспорт с фамилией "Поддубный" и национальностью "русский", потребовал изменить паспорт, а после отказа собственноручно внес исправления – "ПІДДУБНИЙ" и "УКРАЇНЕЦЬ".

Свои мировоззренческие убеждения в спорте он объяснял так:

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"Выходя на сцену, я молился за Украину. Поэтому и побеждал!"

До нас дошло и такое высказывание Поддубного: "Я верю в Бога, а святых не знаю, поэтому вместо них держу "Кобзаря"!"

Помним нашу историю!

Уважаем наших героев!

П.С. Наш Фонд "РІДНА КРАЇНА" в рамках проекта "Украине нужны герои" в честь Ивана Поддубного:

- организовал серию фестивалей "Украина – страна самых сильных людей";

- издал брошюру для школьников и книжные закладки с правдивой биографией Великого и Непобедимого украинца;

Главные истории дня

- поддержал издание краеведческого исследования Марии Прилипко "Иван Поддубный – сила Украины";

- выступал меценатом многих просветительских и спортивных мероприятий на родине Ивана Поддубного…

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