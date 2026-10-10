Срывал крыши и валил деревья: в США пронесся ураган "Исайяс", более 860 тыс. человек остались без света. Фото и видео

Ураган "Исайяс" обрушился на побережье Мексиканского залива в США, вызвав масштабные перебои с электроснабжением и разрушения. По состоянию на 10 октября без света остались более 860 тысяч потребителей, больше всего – во Флориде и Алабаме.

"Исайяс" достиг побережья Флориды вблизи Дестина примерно в 20:30 в пятницу, 9 октября, по местному времени. Об этом сообщают издания The Guardian и Daily Mail.

На момент выхода на сушу он имел вторую категорию по шкале Саффира–Симпсона, а скорость устойчивого ветра достигала 105 миль в час — примерно 169 км/ч.

Примерно через полчаса скорость ветра снизилась до 85 миль в час, или около 137 км/ч. Однако стихия продолжила движение вглубь юго-востока США, сопровождаясь сильными порывами ветра и ливнями.

В Пенсаколе, штат Флорида, ветер сорвал крышу отеля Rest and Relax Inn. Видеозаписи также зафиксировали повреждения крыши автозаправочной станции Cumberland в городе Крествью: конструкцию сорвало и перевернуло на топливные колонки.

На побережье наблюдались высокие волны и подтопления. Видео, снятые очевидцами, показывают, как вода приближается к прибрежным сооружениям, а сильный ветер раскачивает деревья и разбрасывает обломки.

По данным PowerOutage.us, приведённым The Guardian, по состоянию на 10 октября более 860 тысяч потребителей в США остались без электроснабжения. Больше всего отключений зафиксировали в двух штатах, оказавшихся на пути стихии.

В частности, во Флориде без света остались 436 745 потребителей, в Алабаме — 316 366, а в Джорджии — 87 334. Отключения также регистрировались в других штатах, в частности в Вашингтоне, Калифорнии, Техасе и Огайо.

Из-за непогоды в регионе отменили сотни авиарейсов. Аэропорты Пенсаколы и Дестина – Форт-Уолтон-Бич во Флориде приостановили работу из-за последствий урагана.

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Национальная метеорологическая служба США предупредила об угрозе опасного штормового прилива на участке побережья от острова Дофин в Алабаме до района Суванни во Флориде. В некоторых местах уровень воды может подняться на 1–5 футов — примерно на 30–152 сантиметра, особенно если пик прилива совпадёт с приливом.

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"Исайяс" стал первым ураганом атлантического сезона 2026 года, достигшим территории США, и самым мощным из всех штормов, получивших название и обрушившихся на сушу в стране в этом сезоне.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что мощный шторм обрушился на северо-восток США в эти выходные, оставив десятки тысяч потребителей без электричества и вызвав серьезные перебои в авиасообщении. В результате падения деревьев погиб один человек, ещё четверо, в том числе дети, получили травмы.

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