"Зона непогоды": синоптики сообщили, где в Европе может выпасть до 35 см снега

По предварительным прогнозам, зима в Европе может быть мягкой и влажной. При этом "снежный сезон" на большей части Европы ожидается преимущественно слабым.

Однако в некоторых регионах возможны сильные осадки, метели и сильный снег. Об этом сообщают специализированный ресурс Severe Weather Europe и портал DobraPogoda24.pl.

Какую погоду прогнозируют в Европе

Отмечается, что на количество снега в течение этой зимы может существенно повлиять супер-Эль-Ниньо. Это явление заключается в резком повышении температуры поверхностного слоя воды на востоке Тихого океана (в тропической и центральной частях).

Как прогнозирует польский метеорологический портал DobraPogoda24.pl, в Европе во время смены воздушных масс и похолодания вероятны "сильные метели", а местами может выпасть даже до 35 см снега.

По предварительным прогнозам, интенсивные осадки могут начаться уже в период с 23 по 25 октября (с возможным отклонением на несколько дней). Речь идет о снегопадах в районе Скандинавии и в районе Альп, в частности вдоль главного горного хребта.

Так, предполагается, что снег может выпадать на высоте от 1300 до 1500 метров над уровнем моря.

Кроме того, такие снегопады возможны также в следующих регионах:

районы на границе Франции и Италии;

южная и восточная Швейцария;

северные окраины Италии;

центрально-западные и юго-западные части Австрии.

Отмечается, что снегопады, вероятно, будут сопровождаться также сильным ветром. Между тем в других частях Европы местами возможны ощутимые дожди.

При этом меньше всего осадков может выпасть:

вдоль западного побережья Скандинавии;

на севере Великобритании;

на западе Балкан.

Венгерский портал VAOL.hu сообщил, что первый снег в стране вероятен в период с 22 по 26 ноября, однако подчеркнул, что эти данные пока нельзя считать окончательным прогнозом, ведь позже расчеты еще могут существенно измениться.

"Для Будапешта в период с 23 по 26 ноября зафиксировано несколько ночей, когда температура может опуститься до отметки заморозков или ниже нуля", – сообщили жителям.

К тому же для снегопада недостаточно одного лишь похолодания – для этого необходимо соответствующее количество осадков и надлежащий температурный режим в слоях атмосферы.

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