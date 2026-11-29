Никаких батарей и каминов: как норвежцы экономят на отоплении в лютый холод

Как известно, в Норвегии очень суровый, холодный климат. Но в этой стране лишь 50 процентов зданий подключены к централизованному отоплению, причем подавляющее большинство – это больницы, культурные, образовательные и офисные здания. Остальные обогреваются за счет электроэнергии. Причем в частных домах нет ни батарей, ни каминов, но везде есть кондиционеры. Но это не обычные кондиционеры, а именно части системы отопления. Главный принцип – в минимальных затратах энергии и максимально эффективном ее удержании внутри дома.

Правительство Норвегии объявило о цели достичь углеродной нейтральности к 2030 году, но, похоже, достигнет ее раньше. Дело в том, что восьмой крупнейший экспортер нефти в мире предпочитает обогреваться не за счет нефти и газа, а с помощью электроэнергии, рассказывают в Norwegian Energy.

Как это работает

Система отопления в домах норвежцев. Источник: Energifaktanorge/Facebook

По всей стране на домохозяйства приходится чуть больше половины общего потребления электроэнергии, причем подавляющее большинство – именно на отопление и охлаждение домов в Норвегии. На промышленность и сектор услуг приходится по 25 процентов оставшегося объема.

Отопление и охлаждение не зря указаны вместе – это единая система, работающая летом и зимой. В основе системы – воздушные тепловые насосы. Наружный блок системы забирает тепло из уличного воздуха, а внутренний передает его в комнаты. В отличие от электрообогревателей, к которым привыкли мы, такое оборудование не генерирует тепло напрямую, а переносит его из одной среды в другую.

Система отопления в домах норвежцев. Источник: Energifaktanorge/Facebook

Это так называемая система приточно-вытяжной вентиляции. Она забирает тепло из отработанного воздуха, выходящего наружу, и нагревает им свежий поток с улицы. Благодаря этому на каждую потребленную единицу электроэнергии насос способен отдавать в дом в несколько раз больше тепловой энергии, сохраняя эффективность даже в сильный мороз.

По статистике, в Норвегии установлено уже более миллиона тепловых насосов.

Также для отопления активно используется "электрический теплый пол". Это уже более привычные нам электрокамины, но не переносные, а встроенные в пол. Они прогревают бетонное основание пола, а поскольку бетон очень плохо проводит тепло, однажды нагревшись, оно очень медленно остывает.

Система отопления в домах норвежцев. Источник: Еnergifaktanorge/Facebook

Благодаря этому "электрический теплый пол" использует в разы меньше электроэнергии, чем привычные нам радиаторы, и при этом не "высушивает" воздух.

Вместо электро- норвежцы предпочитают использовать настоящие камины. В целом ежегодное использование биоэнергии в Норвегии выросло примерно с 9,1 ТВт⋅ч в 1990 году до 17,6 ТВт⋅ч в 2024 году. В указанных показателях сжигание древесины в домохозяйствах обеспечивает чуть больше 6,5 ТВт⋅ч.

Общий подход

Чтобы тепловые насосы и электрические полы давали достаточно тепла зимой, в современном жилищном строительстве Норвегии особое внимание уделяют надежной теплоизоляции. Норвежцы тщательно утепляют наружные стены, крышу и пол. В стране нет домов без энергоэффективных окон и почти герметичных дверей без щелей.

Как рассказывал OBOZ.UA, в нашей системе отопления домов радиаторы выделяют тепло двумя способами: излучением и конвекцией, то есть движением теплого воздуха вверх. Таким образом, полка, расположенная над радиатором, может рассеивать поток теплого воздуха и направлять его в комнату, а не к потолку.

Это, конечно, не способ сэкономить на отоплении, поскольку количество вырабатываемого тепла будет одинаковым. Но свой эффект он дает. Хотя здесь все зависит от таких факторов, как конструкция радиатора, размер полки и количество свободного пространства вокруг нее.

Хотя зимой даже у комнатных растений наступает период покоя, они не просто по-прежнему нуждаются в тщательном уходе – в холодное время года за ними нужно следить особенно внимательно. Ведь условия содержания домашней зелени сильно ухудшают недостаток дневного света и включенное отопление.