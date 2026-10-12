Задержаны двое подозреваемых в поджоге станции Starlink в Польше: польские власти заявили о российском следе

В Германии задержали двух граждан Турции, которых подозревают в поджоге наземной станции спутниковой связи Starlink в польском городе Воля-Кробовская. Польские власти считают инцидент актом диверсии и заявляют, что за ним стоят российские спецслужбы.

О задержании сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервинский. По его словам, польские правоохранители подготовили все материалы, послужившие основанием для задержания, а на прошлой неделе в отношении обоих подозреваемых были выданы европейские ордера на арест.

Подозреваемых задержали в Германии

Двух граждан Турции задержали на территории Германии в рамках совместной операции польских и немецких правоохранительных органов.

Польское МВД отмечает, что доказательства для проведения операции собрали польская полиция, Агентство внутренней безопасности и прокуратура. Непосредственным основанием для задержания стали европейские ордера на арест, выданные в отношении обоих мужчин.

После передачи в Польшу им планируют предъявить обвинение в диверсии в пользу иностранной разведки.

Станцию подожгли в сентябре

Инцидент произошел вечером 23 сентября в Воля-Кробовской в Мазовецком воеводстве. На территории наземной базовой станции Starlink возник пожар, в результате которого были повреждены элементы инфраструктуры, в частности электрораспределительное оборудование и генератор.

Польская прокуратура после инцидента возбудила дело о действиях в интересах иностранной разведки и диверсии. Следствие установило, что пожар был результатом поджога, а также рассматривало версию о том, что нападение имело целью нарушить работу Starlink в Польше и других странах Центральной и Восточной Европы.

Станция имеет стратегическое значение для региона, поскольку обеспечивает спутниковую связь и доступ к интернету в части Центральной и Восточной Европы, в частности в Украине.

Польша заявила о российском следе

Министр-координатор польских спецслужб Томаш Семоняк заявил, что Варшава не сомневается в причастности российских спецслужб к диверсии.

"У нас нет никаких сомнений, что за этим актом диверсии стоят российские службы", — заявил Семоняк.

По его словам, российские спецслужбы всё чаще привлекают к подобным операциям людей, связанных с криминальной средой.

Польская прокуратура ещё после поджога сообщала об обоснованном подозрении, что исполнители могли действовать по поручению российских спецслужб. В рамках расследования польские правоохранители также квалифицировали инцидент как возможный акт диверсии в интересах иностранной разведки.

Целью могли быть сеть Starlink и Украина

По версии польского следствия, целью поджога могло быть нарушение работы системы Starlink в Польше и других странах Центральной и Восточной Европы.

Особое значение это имеет для Украины, где спутниковая связь Starlink используется, в частности, для обеспечения работы военных и других критически важных систем.

Польское правительство ранее также заявляло, что повреждение станции могло повлиять на доступ к интернету для украинских военных.

Польские службы отмечают, что операция по задержанию стала результатом совместной работы полиции, Агентства внутренней безопасности, прокуратуры и европейских партнеров. Теперь задержанных должны передать польской стороне для дальнейшего рассмотрения дела.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 сентября вечером в Воля-Кробовской в Мазовии в Польше на территории наземной базовой станции Starlink произошел пожар. Огонь повредил антенны и генератор, а польские службы не исключали, что причиной возгорания мог быть умышленный поджог.