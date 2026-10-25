Вместо турбин – квартиры, музеи, офисы и общественные центры: как бывшие электростанции получают новую жизнь. Фото

В разных странах мира выведенным из эксплуатации электростанциям дарят вторую жизнь. Эти промышленные помещения превращают в музеи, штаб-квартиры, квартиры и общественные центры – этот процесс называют ревитализацией, то есть "возвращением к жизни".

Об этом рассказывает Dezeen. В издании отмечают, что промышленные объекты, изначально построенные для производства электроэнергии, обычно имеют просторные интерьеры с высокими потолками, что дает архитекторам значительную свободу действий при их переоборудовании.

Восемь переоборудованных электростанций, демонстрирующих потенциал повторного использования

Электростанция "Баттерси", Великобритания, проект WilkinsonEyre

Лондонская электростанция "Баттерси", включенная в список памятников архитектуры II категории, простояла выведенной из эксплуатации 39 лет. Архитектурное бюро WilkinsonEyre переоборудовало ее и открыло в 2022 году как комплекс, объединяющий торговые, офисные и жилые помещения.

Здание, построенное в 1930-х годах, теперь вмещает оживленный торговый центр в отреставрированных турбинных залах, а на крыше появились застекленные апартаменты.

Электростанция "Баттерси" в... Источник: Hufton & Crow Развернуть

Электростанция "Делавэр", США, проект Good City Studio и Hexagon Studio Architects

Местные архитектурные бюро превратили главный турбинный зал электростанции "Делавэр" в районе Фиштаун, Филадельфия, в спортивный клуб Ballers с крытыми площадками для пиклбола, футбола и сквоша.

Этот спортивный клуб стал частью более масштабного плана по превращению электростанции 1920-х годов в многофункциональный комплекс The Battery, который включает квартиры, офисы и отель.

Спортивный клуб Ballers в зд... Источник: Peter Sherno Развернуть

Электростанция "Сент-Джеймс", Сингапур, проект M Moser Associates, W Architects и Studio Lapis

Производитель техники Dyson разместил свою главную штаб-квартиру в здании бывшей электростанции "Сент-Джеймс" в Сингапуре, переоборудованной местными архитектурными бюро W Architects и Studio Lapis; внутреннюю отделку выполнило бюро M Moser Associates.

Турбинный зал здания 1926 года был превращен в четырехэтажный атриум, обрамленный открытыми черными металлическими конструкциями и скульптурными винтовыми лестницами, а зона с сиденьями в стиле амфитеатра служит местом для собраний рядом с кофейней.

Штаб-квартира Dyson в здании... Источник: Dyson Развернуть

Электростанция "Бэнксайд", Великобритания, проект Herzog & de Meuron

Знаковая лондонская достопримечательность Tate Modern когда-то была электростанцией "Бэнксайд", изначально спроектированной Джайлзом Гилбертом Скоттом, который также был автором проекта электростанции "Баттерси".

Новаторская реконструкция здания, выполненная швейцарским архитектурным бюро, была завершена в 2000 году. В результате в турбинном зале появилось похожее на собор выставочное пространство, положившее начало мировой тенденции превращения заброшенных электростанций в центры искусства и культуры.

Галерея Tate Modern. Источник: Margherita Spiluttini

Электростанция в Бруклине, США, проект Herzog & de Meuron

Недавно архитектурное бюро превратило остатки 115-летней электростанции в Бруклине в центр создания произведений искусства под названием Powerhouse Arts.

Архитекторы отреставрировали облицованный кирпичом турбинный зал – единственную сохранившуюся часть первоначального здания – и превратили его в центр создания искусства, а снесенный котельный корпус восстановили из красного бетона.

Центр Powerhouse Arts. Источник: Iwan Baan

Электростанция в Шэньчжэне, Китай, проект ARCity Office

В рамках более масштабных планов по превращению промышленной территории в общественное водно-болотное угодье архитектурная студия ARCity Office отреставрировала и расширила электростанцию 1980-х годов в Шэньчжэне, превратив ее в общественный центр Shajing Village Hall.

Студия оставила бетонные остатки здания в том виде, в каком они были обнаружены, использовав его конструкцию для поддержки ряда новых стальных и стеклянных структур, напоминающих традиционные сооружения для почитания предков.

Shajing Village Hall в Китае. Источник: Bai Yu

Первая электростанция Оксфорда, Великобритания, проект John McAslan + Partners

Британская архитектурная студия дополнила первую электростанцию Оксфорда учебными помещениями и жилыми корпусами, создав Глобальный центр лидерства, спроектированный для бизнес-школы Саида Оксфордского университета.

Архитекторы создали входную группу тройной высоты и общее пространство в турбинном зале, отреставрировали кирпичные фасады 1890-х годов, а также перестроили и расширили верхние этажи, облицованные металлом.

Глобальный центр лидерства, Великобритания. Источник: Hufton + Crow

Электростанция Philips в Эйндховене, Нидерланды, проект Atelier van Berlo, Eugelink Architectuur и De Bever Architecten

Бывшая электростанция Philips в Эйндховене была превращена в инновационный хаб Innovation Powerhouse. В нем разместились десяток компаний, офисы которых расположены вдоль общего прохода, похожего на улицу.

Роттердамское бюро Atelier van Berlo работало над этим проектом совместно с эйндховенскими студиями Eugelink Architectuur и De Bever Architecten, стремясь подчеркнуть оригинальные особенности здания, сохранив его конструкцию и угольные желоба.

Инновационный хаб Innovation Powerhouse. Источник: Tycho Merijn

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