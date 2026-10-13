"Угроза становится все более реальной": Германия готовится к обороне на случай нападения России на НАТО

Германия активизирует подготовку к возможному нападению России на одну из стран НАТО и отрабатывает сценарии переброски войск Альянса через свою территорию. С 24 по 26 сентября 2026 года в Гамбурге прошли масштабные учения Red Storm Charlie, в которых приняли участие около 1700 человек, в том числе 500 военнослужащих.

В то же время немецкие чиновники предупреждают о росте угроз со стороны России и необходимости модернизации инфраструктуры. Об этом пишет DW.

Германия провела масштабные военные учения

В ходе учений Red Storm Charlie Бундесвер, полиция и гражданские организации проверяли готовность к совместным действиям в чрезвычайной ситуации. В некоторых районах Гамбурга на три дня нарушился привычный уклад жизни: по улицам двигались колонны военной техники, а в небе кружили вертолеты.

По сценарию, на восточном фланге НАТО возникает угроза нападения России на одну из стран Альянса. В порт Гамбурга прибывают войска НАТО, роль которых исполняют военнослужащие Бундесвера. После высадки они отправляются на восток, преодолевая условные диверсии и демонстрации.

Маневры проводятся в соответствии с секретным планом обороны Германии Operationsplan Deutschland, который определяет действия страны в случае возможного нападения России на НАТО.

Германия должна обеспечить переброску войск НАТО

В случае войны Германия должна стать логистическим узлом для перемещения сотен тысяч военнослужащих Альянса, а также вооружения и тяжелой техники.

"Речь идет об очень подробном и секретном плане, в котором четко определено, где именно союзники по НАТО должны высаживаться в Германии, в частности в каких портах, а также какие маршруты потребуются для их транзита по территории страны", – пояснила DW эксперт по вопросам безопасности Айлин Матле из Немецкого общества внешней политики.

Наиболее вероятным направлением российского нападения в НАТО считают страны Балтии. По расчетам офицера Бундесвера Марселя Бонерта, в течение шести месяцев через Германию должны пройти около 800 тысяч военнослужащих и 200 тысяч единиц техники.

Германия также должна организовать размещение, питание, охрану и сопровождение военных. План предусматривает и перемещение в обратном направлении – для эвакуации раненых и гражданских лиц из районов боевых действий.

Германия готовится к обороне... Источник: Норберт Шрамм/Бундесвер Развернуть

Писториус предупредил о росте российской угрозы

План обороны начали разрабатывать после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер обеспокоен возможностью нападения РФ на другие страны НАТО.

Германия уже сталкивается с кибератаками и диверсиями, направленными против Бундесвера. В начале августа в аэропорту Лейпциг/Галле произошла попытка теракта с использованием начиненного взрывчаткой беспилотника, который не взорвался. Федеральное правительство возлагает ответственность за инцидент на Россию.

23 сентября в Бундестаге министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил: "Угроза становится все более конкретной. Она серьезна, остра и все более очевидна. Именно этого и добивается президент России. Москва проверяет нашу реакцию".

По словам Бонерта, план также призван сдерживать Россию благодаря способности НАТО быстро наращивать военный потенциал и перебрасывать силы к границам.

Дороги и мосты нуждаются в ремонте

Эксперт Эйлин Матле считает, что одной из главных проблем Германии является состояние транспортной инфраструктуры. Стране необходимо быстрее ремонтировать дороги, мосты и другие пути, по которым планируется перемещать войска.

Часть этих объектов была построена еще во времена холодной войны, и они могут быть не приспособлены для перевозки тяжелой военной техники.

В то же время властям необходимо совместить секретность плана с координацией действий Бундесвера, местных властей, полиции и экстренных служб. "Часть плана должна быть открытой, поскольку нам нужна поддержка общества, а также министерств и правительств", — подчеркнул Бонерт.

Германия готовится к обороне... Источник: Норберт Шрамм/Бундесвер Развернуть

В Германии опасаются утечки секретных данных

Дискуссия о секретности документа объемом более 1000 страниц обострилась после того, как партия "Альтернатива для Германии" (АдН) заняла первое место на выборах в Саксонии-Анхальт.

Эксперты опасаются, что партия, которую считают пророссийски настроенной, могла бы передать Москве информацию из плана обороны, если бы её представитель возглавил правительство федеральной земли.

В Министерстве обороны Германии заявили, что ни одна федеральная земля не получает документ в полном объеме. Конфиденциальные части плана передаются лишь выборочно и в строго ограниченном объеме.

Из-за угрозы диверсий во время учений Red Storm Charlie аккредитованных журналистов до последнего момента не информировали о маршрутах и местах проведения мероприятий.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия рискует быть втянутой в вооруженный конфликт с Россией на фоне усиления российской "теневой войны" против европейских демократий. Глава Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Йегер заявил, что конфронтация с Россией приобрела новый, более опасный характер.