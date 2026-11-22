Из фонтана в Риме, куда туристы бросают монеты, в этом году достали на €200 тыс. меньше: причина может удивить

В этом году из фонтана Треви в Риме, в который туристы традиционно бросают монеты, с января по сентябрь собрали на 200 000 евро меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Этот дефицит связывают с тем, что с 1 февраля 2026 года доступ к фонтану стал платным для туристов.

В течение дня доступ к ступеням, ведущим к чаше фонтана, имеют лишь жители Рима или посетители, которые платят 2 евро. Именно столько теперь стоит ритуал, который должен обеспечить повторный визит в город или воплотить в жизнь другие мечты. Об этом пишет The Guardian.

Обычно римское отделение благотворительной организации "Каритас", действующей под эгидой церкви и собирающей монеты из фонтана Треви, получает таким образом более 1,4 млн евро в год. Однако платный доступ к ближней зоне достопримечательности сделал традицию бросать монеты менее привлекательной.

"Одной из причин (дефицита – Ред.) может быть закрытие прямого доступа к фонтану Треви", – сказал Джустино Тринция, директор "Каритас Рима". Благотворительная организация использует эти пожертвования для финансирования продовольственных банков и других социальных проектов.

Посещение фонтана Треви стало платным

Представитель "Каритас Рима" сообщил, что благотворительная организация не будет делать никаких других публичных заявлений по поводу сокращения объема сбора монет. Он отметил, что в показателях за этот год не учитывались монеты в иностранной валюте, поэтому потери могут оказаться не такими значительными.

Однако, как известно, этот вопрос вызвал напряженность в отношениях с городским советом Рима, который за первый месяц после введения сбора получил 435 194 евро от платы за вход.

"Больше цифр опубликовано не было, но, учитывая, что в 2025 году фонтан Треви посетили 4,4 миллиона туристов, прогнозировалось, что этот сбор будет ежегодно приносить городскому совету немалый доход", – говорится в статье.

Эта инициатива по введению платы за доступ к фонтану Треви призвана уменьшить скопление людей у памятника и одновременно собрать средства на обслуживание фонтана и других памятников Рима.

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