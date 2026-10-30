Европу на переговорах с РФ представят 3 страны, остальные могут остаться за бортом – FT

Британия, Франция и Германия могут стать основными представителями Европы на переговорах о завершении войны в Украине. В то же время такой формат вызывает споры внутри ЕС, поскольку меньшие страны опасаются, что их интересы останутся без внимания.

Европейские столицы все больше обеспокоены тем, что их отстранят от переговоров о завершении войны в Украине. Об этом пишет британская газета Financial Times, ссылаясь на четырех европейских дипломатов.

По их словам, США и Украина рассматривают так называемую группу E3 – Великобританию, Францию и Германию – как наиболее вероятный формат представительства Европы на будущих переговорах. Однако окончательного решения об участии европейцев пока нет.

Разногласия в Европе

Обеспокоенность европейских правительств усилилась на фоне активизации усилий президента США Дональда Трампа по заключению соглашения с Россией. В последние недели он смягчил санкции против Москвы, обвинил Украину в нежелании завершать войну и допустил восстановление деловых отношений с РФ.

На этом фоне европейские страны опасаются, что Вашингтон и Москва могут договориться по вопросам, напрямую влияющим на безопасность Европы. В частности, речь идет о возможных гарантиях безопасности для России, которые могут предусматривать ограничения для НАТО.

Дополнительные споры вызвал разговор премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стьоре и президента Финляндии Александра Стубба с Владимиром Путиным. Они организовали контакт во вторник без предварительного согласования с Евросоюзом.

Инициативу раскритиковали Дания, Италия и Литва. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что любые контакты с Россией должны проходить на основе единой позиции Европы, реальных рычагов влияния и четкого перечня требований.

"Взаимодействовать с Путиным в одиночку и без четкой повестки для Европы никогда не работало. Ни разу", – сказал Будрис.

Позиция Москвы

В Кремле заявили, что не видят необходимости в участии представителей Евросоюза в трехсторонних переговорах между США, Россией и Украиной.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил российскому государственному телевидению, что такой формат не предусматривает участия ЕС. По его словам, европейские представители не нужны и американской стороне, которая пытается добиться мира.

В то же время Путин назвал необоснованной критику в адрес Стьоре и Стубба из-за их контакта с ним. Он заявил, что поддерживает шаги, направленные на восстановление полноценных отношений с европейскими странами.

Директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев считает, что Москва заинтересована в привлечении европейцев к политическому процессу лишь при условии, что они не будут непосредственно влиять на переговоры.

Роль трех стран

По информации четырех европейских дипломатов, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер во время встреч с украинскими чиновниками в Киеве в прошлом месяце согласились, что именно группа E3 станет основным механизмом представительства Европы.

Один из дипломатов отметил, что Великобритания, Франция и Германия пока остаются приоритетным вариантом. В то же время внутри Европы продолжаются споры по поводу такого формата.

По его словам, на более серьезном этапе переговоров к процессу придется привлечь европейские институты. Это необходимо, в частности, для обсуждения отношений Украины с ЕС и возможной отмены санкций против России.

Отдельные немецкие политики также выступили против самостоятельных дипломатических инициатив европейских стран. Представитель Христианско-демократического союза Норберт Реттген заявил, что телефонные контакты с Путиным без общего мандата создают ложное впечатление о готовности Кремля к серьезным переговорам.

В то же время европейские дипломаты опасаются, что представительство только трех крупнейших стран континента может оттолкнуть меньшие государства, у которых также есть собственные интересы в сфере безопасности.

Александр Габуев также предположил, что Россия может быть не заинтересована в серьезных переговорах о завершении войны до конца зимы. По его оценке, Москва рассчитывает ослабить переговорные позиции Украины с помощью массированных воздушных ударов.

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