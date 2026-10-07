Йеменские хуситы атаковали два аэропорта в Саудовской Аравии, есть раненые: что известно о последствиях
Йеменские хуситы атаковали д...
Источник: Getty Images
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Йеменские хуситы совершили нападение на два аэропорта на юге Саудовской Аравии. Целью боевиков стал международный аэропорт имени короля Абдаллы бин Абдулазиза в городе Джизан и международный аэропорт Наджран.
В результате атак инфраструктура объектов получила повреждения, три человека ранены. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Причины эскалации и угроза мировым рынкам
Военные представители хуситов подтвердили удары и призвали международные авиакомпании прекратить полеты над Саудовской Аравией, за исключением маршрутов над Меккой и Мединой.
Новый виток эскалации происходит на фоне контрнаступления саудовской коалиции, пытающейся оттеснить хуситов от стратегически важного побережья Красного моря и пролива Баб-эль-Мандеб.
Присутствие повстанцев в этих узловых точках угрожает сокращением региональных поставок нефти и подрывает глобальную энергетическую безопасность. Положение дел осложняется ростом напряженности вокруг Ормузского пролива, где продолжаются нападения на танкеры.
Международная реакция и риски для авиации
Европейское агентство по безопасности полетов предупредило гражданские авиакомпании об угрозе ошибочной идентификации судов из-за регулярных атак БПЛА, ракетных ударов и работы систем ПВО.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен констатировала, что действия хуситов дестабилизируют регион и разжигают насилие. В свою очередь, Эр-Рияд пригрозил юридическими последствиями за съемку и публикацию кадров с прилетами и перехватами целей.
Контекст конфликта и роль США
Война в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситы захватили столицу Сану, и уже унесла жизни более 150 тыс. человек. После периода непрочного перемирия в сентябре повстанцы начали новое наступление, захватив новые территории и остров в Красном море.
Наследный принц Мухаммед бин Салман обращался за военной помощью к президенту США Дональду Трампу, однако Вашингтон ограничил участие поддержкой разведданными и косвенной помощью.
В Саудовской Аравии атакованы аэропорты.
Источник: Google maps
Напомним, Турция и Пакистан направят военные силы в Саудовскую Аравию после ракетных и беспилотных атак хуситов из Йемена. Решение было принято в Эр-Рияде на экстренной встрече представителей трех стран, которые в августе создали совместный оборонный союз.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Саудовская Аравия планирует наступление на хуситов, чтобы разблокировать Красное море.
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