Есть немногим более 1000 дней: министр обороны Британии призвал ускорить подготовку к войне

Великобритания и ее партнеры располагают временным окном чуть более чем в 1000 дней для укрепления обороноспособности. По оценкам британского оборонного ведомства, к 2030 году военный потенциал и экономические ресурсы потенциальных противников могут достичь уровня, позволяющего им совершить нападение.

В связи с этим ключевой задачей Лондона является достижение полной готовности к отражению агрессии совместно с союзниками. Об этом в авторской колонке на сайте The Telegraph написал министр обороны Великобритании Уэс Стритинг.

Многоуровневые угрозы безопасности

По его словам, современные вызовы выходят далеко за рамки классического вооруженного противостояния или прямого вторжения. Глава ведомства акцентировал внимание на гибридных рисках, включая активизацию террористических группировок, диверсии и вредоносные операции, цель которых – дестабилизировать внутреннюю обстановку, подорвать общественную безопасность и посеять страх.

Стратегические приоритеты и критика предшественников

Главной целью на посту министра обороны названо обеспечение способности вооруженных сил вести боевые действия и одерживать победу. Для этого планируется развивать сотрудничество в рамках НАТО и с Соединенными Штатами, а также модернизировать отечественную оборонную промышленность.

Одновременно с этим подверглась резкой критике политика прошлых консервативных кабинетов министров. Было отмечено, что из-за их решений численность армии сократилась до минимальных показателей со времен наполеоновских войн, а показатели набора личного состава не были выполнены. Напротив, нынешнее правительство уже приступило к реализации масштабного и устойчивого наращивания военных расходов, какого не наблюдалось со времен окончания холодной войны.

Как рассказывал OBOZ.UA, недавно стало известно, что Британия, Франция, Германия и Польша отработают сценарий размещения войск в Украине после войны. Масштабные учения должны пройти в ноябре на территории Польши.