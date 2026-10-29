"Есть определенные риски": в Литве допустили введение всеобщей военной службы с 2030 года

В Литве рассматривают возможность введения всеобщей воинской обязанности с 2030 года. Министр национальной обороны Робертас Каунас поддерживает эту идею, однако признает, что она связана с определенными рисками.

Одной из причин перехода к всеобщей военной службе является ухудшение демографической ситуации и сокращение числа молодых людей, подлежащих призыву. Об этом пишет LRT.

В Литве могут ввести всеобщую военную службу с 2030 года

Министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что введение всеобщей воинской обязанности с 2030 года возможно, однако такое решение связано с определенными рисками. По его словам, их представят лицам, которые будут принимать окончательное решение.

"Мы представим наше мнение. Думаю, это возможно. Мы выявим определенные риски, и лица, принимающие решения, примут решение", – заявил Каунас.

Как сообщило агентство BNS, в четверг Государственный совет обороны Литвы обсудит возможный переход к модели всеобщей воинской обязанности. Ранее на этой неделе оппозиционные консерваторы предложили ввести ее с 2030 года.

Министр в целом поддерживает всеобщую воинскую обязанность, однако конкретных рисков ее введения публично не назвал.

Почему Литва движется к всеобщей воинской обязанности

По словам Каунаса, страна уже постепенно приближается к всеобщей военной службе среди молодежи. Число молодых людей, призываемых в армию, увеличивается, в то же время сокращается число тех, кто способен проходить службу.

Министр объяснил это ухудшением демографической ситуации и снижением рождаемости.

"Наша демографическая ситуация не улучшается, а ухудшается. Рождаемость снижается, количество молодых граждан, подлежащих призыву на военную службу, также сокращается, поэтому, естественно, мы движемся к всеобщей воинской обязанности, даже не ставя перед собой такой конкретной цели", – сказал он.

По мнению Каунаса, всеобщая воинская обязанность не только усиливает обороноспособность Литвы, но и помогает обществу приобретать навыки поведения в кризисных ситуациях.

"Этот дополнительный эффект также чрезвычайно важен, помимо умения стрелять и знания тактики", – отметил министр.

В этом году в литовскую армию планируют призвать более 5,3 тысячи молодых людей.

Министр призвал не противопоставлять армию и службы внутренней безопасности

В четверг Каунас также призвал политиков не выступать против военных и служб внутренней безопасности, в частности полиции и пограничной охраны.

На фоне подготовки государственного бюджета на следующий год эти службы добиваются дополнительного финансирования. Однако министр подчеркивает, что выделение средств на их нужды не должно происходить за счет национальной обороны.

Некоторые политики, требующие увеличить финансирование предусмотренных законом служб внутренней безопасности, предлагают учитывать цели НАТО: 3,5% валового внутреннего продукта (ВВП) на непосредственную оборону и еще 1,5% ВВП на нужды, связанные с обороной.

Каунас заявил, что понимает потребности сотрудников полиции, пожарных служб и пограничников, но считает недопустимым финансировать их за счет армии.

"Но если мы сделаем это за счет армии, которая и так уже много лет не получает адекватного финансирования, а война уже совсем рядом... Нам нужно восстановить мощь армии, мы просто не можем сегодня выделить эти 1,5 процента за счет Министерства национальной обороны", – сказал он.

"Я также призываю политиков не натравливать друг на друга две организации, которые хорошо сотрудничают", – добавил министр.

Сколько средств Литва планирует выделить на оборону

В проекте государственного бюджета на следующий год, который на прошлой неделе представили Сейму, предусмотрено повышение зарплат должностных лиц примерно на 7,5%. На это планируют дополнительно направить 45,3 миллиона евро.

В то же время профсоюзы государственных служащих считают такое повышение недостаточным. Министр внутренних дел Мартинас Кателинас на этой неделе сообщил, что его ведомство просит дополнительно предусмотреть в бюджете 124 миллиона евро для обеспечения общественной безопасности.

Дайнюс Гайжаускас, представитель правящей "крестьянской" партии, заявил, что средства, которых не хватает для финансирования должностных лиц, можно выделить из оборонного бюджета.

Однако Каунас выступает против такого подхода. По его словам, Литве необходимо восстановить военную мощь, а финансирование армии не должно сокращаться ради других потребностей.

В следующем году на оборону Литвы планируют выделить около 4,8 миллиарда евро, что составляет 5% ВВП.

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