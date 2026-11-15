Есть отели, казино и церкви: в Австралии целый город спрятался под землей из-за невыносимой жары

Австралийский городок Кубер-Педи расположен в штате Южная Австралия, стал известен благодаря необычному образу жизни его жителей. Из-за сильной жары люди обустраивают дома и общественные заведения под землей, где температура в течение года держится в пределах 19–25 градусов по Цельсию.

Об особенностях жизни в необычном населенном пункте рассказало издание Polsat News. Кубер-Педи расположен примерно в 846 км к северо-западу от Аделаиды. Согласно переписи 2021 года, здесь постоянно проживают около 1,4 тысячи человек.

Город под землей

Кубер-Педи называют мировой столицей опалов, ведь отсюда происходит значительная часть драгоценных опалов, добываемых в мире. Именно открытие богатых залежей этих минералов в 1916 году привлекло сюда первых шахтеров.

Однако переселенцы быстро столкнулись с другой проблемой – суровым пустынным климатом. Летом температура воздуха часто превышает 40 градусов, а обычные дома нуждаются в дополнительном охлаждении.

Австралийский городок Кубер-Педи. Источник: polsatnews.pl

Выход нашли в строительстве подземных жилищ, которые местные называют землянками. Их вырубают непосредственно в скальных породах. Такие помещения обеспечивают гораздо более комфортную температуру даже в самые жаркие месяцы.

Жара до 48 градусов

По данным Австралийского метеорологического бюро, средняя максимальная температура в январе в Кубер-Педи составляет почти 37 градусов. В то же время абсолютный температурный рекорд зафиксировали дважды – 20 декабря 2019 года и 30 января 2026 года. В обоих случаях термометры показали 48,3 градуса по Цельсию.

Жару усиливают интенсивное солнечное излучение и недостаток осадков. В среднем в год здесь насчитывается всего 67 пасмурных дней, а количество осадков составляет около 144,8 мм.

Подземные помещения должны быть обустроены на глубине не менее 4 метров. При этом некоторые сооружения расположены почти вдвое глубже. Именно скальные породы помогают поддерживать стабильную температуру внутри.

Под землей работают частные дома, магазины, рестораны, казино, парикмахерские и отели. Есть здесь и несколько церквей, в частности католическая, сербская православная и англиканская.

Туризм и кино

Развитию туризма способствовало завершение асфальтирования трансконтинентальной автомагистрали Стюарт в 1987 году. После этого посетителям стало значительно проще добираться до городка.

Туристы чаще всего осматривают подземные церкви и жилые помещения, часть которых была создана еще в первой половине XX века. Некоторые из этих сооружений внесены в список национального наследия Австралии и находятся под охраной.

Несмотря на необычный образ жизни, не весь город переместился под землю. На поверхности также работают магазины и отели. Среди местных достопримечательностей – поле для гольфа без единой травинки. Игроки берут с собой небольшие квадраты искусственного покрытия, на которые кладут мяч перед ударом.

На въезде в Кубер-Педи установили большую надпись с названием города и старый грузовик-компрессор. Такие машины раньше использовали для прокладки туннелей в скалах. Он напоминает о горнодобывающей истории поселения.

Городок также привлекает кинематографистов. В его подземных туннелях снимали отдельные сцены фильмов "Безумный Макс 3: Под куполом грома" (1985) и "Черная дыра" (2000).

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