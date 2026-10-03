"Есть две сверхдержавы – США и Китай": президент Азербайджана публично унизил Россию
Алиев исключил Россию из списка сверхдержав
Президент Азербайджана Ильхам Алиев публично унизил Россию, заявив, что в мире есть только две сверхдержавы – США и Китай. Таким образом, российское государство, претендующее на статус одного из мировых центров силы, не попало в этот список.
Соответствующее заявление Алиев сделал 2 октября во время выступления на VIII съезде партии "Новый Азербайджан". Он также заявил, что Азербайджан недавно установил стратегическое партнерство как с Китаем, так и с США.
Алиев исключил Россию из списка сверхдержав
Говоря о международных отношениях Азербайджана, Алиев отметил, что в последнее время его страна установила стратегическое партнерство с Китаем и США.
"Это — две сверхдержавы мира, третьей нет", — заявил президент Азербайджана.
Таким образом, говоря о современных мировых сверхдержавах, Алиев назвал Вашингтон и Пекин, но не включил в этот список Москву.
По его словам, между США и Китаем существует определённая конкуренция, а согласование правил между этими государствами может стать важным фактором для всего мира.
Что Алиев сказал о политике Азербайджана
Президент Азербайджана также заявил, что его страна имеет стратегические партнерства с десятью государствами — членами Европейского Союза.
Он подчеркнул, что Азербайджан, несмотря на относительно небольшую численность населения и территорию, пользуется доверием других государств.
"Все, что мы сказали, мы выполняем. Мы никогда не играли в двойные игры", — заявил Алиев.
Он добавил, что его страна стремится проводить политику "с достоинством" и не руководствоваться эмоциями.
Как сообщал OBOZ.UA, Азербайджан поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. По словам президента страны Ильхама Алиева, народ, который стремится к независимости и сохранению своей идентичности, невозможно победить силой.
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