Японии не хватает территорий для испытаний дальнобойных ракет: какой выход нашли

С 2026 года Япония фактически имеет свои дальнобойные ракеты, в частности дозвуковую КР Type-25 с дальностью полета до 1000 километров и гиперзвуковые HVGP с дальностью поражения до 500 километров. Однако у страны была проблема – ее ограниченная сухопутная территория не позволяет иметь собственные полигоны для практических ракетных стрельб.

Чтобы устранить это препятствие, в Токио пошли на необычное соглашение с Индией – оно впервые позволит японским военным проводить учения с использованием боевых ракет на ее полигонах. Об этом пишет портал Defense News.

Накануне, в октябре этого года, японские чиновники посетили Индию, чтобы оценить, могут ли ее ракетные полигоны использоваться для проведения учений с применением противокорабельных ракет и небольших ударных дронов.

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А 19 ноября 2026 года министры обороны и иностранных дел Индии и Японии провели встречу в Токио. В ходе нее был подписан, в частности, меморандум о намерениях (LOI), предусматривающий возможность проведения японскими военными ракетных стрельб на территории Индии.

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми отметил, что эта договоренность имеет важное значение не только для расширения масштабов подготовки японских вооруженных сил, но и как свидетельство нового этапа сотрудничества между Токио и Нью-Дели.

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Выбор Индии в качестве партнера для проведения ракетных стрельб для Японии выглядит логичным с учетом не только географии, но и геополитики, отмечает украинский военный портал Defence Express. Индия обладает достаточно обширной территорией, чтобы в принципе не учитывать какие-либо ограничения по дальности пусков ракет в учебных целях.

Кроме того, Индия и Япония имеют общего геополитического противника – Китай.

"Поэтому географические и геополитические факторы диктуют, возможно, даже более необычные формы оборонного сотрудничества, чем стрельбы японских ракетных расчетов на территории Индии", – говорится в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Японии рассматривает возможность сделать исключение из собственного запрета на ввоз в страну ядерного оружия. Этот запрет закреплен в так называемых "Трех неядерных принципах" Японии и сформулирован довольно жестко. Премьер-министр страны Санаэ Такаити предлагает добавить к указанным принципам исключение, которое позволит американским военным кораблям с ядерным вооружением заходить в японские порты "в чрезвычайных ситуациях".