Блог | Ялта без украинцев: Путин зовет Трампа и Си на историческое разделение мира, но есть проблема

Путин предложил Трампу и Си Цзиньпину встретиться в следующем месяце и обсудить судьбу Украины.

Без Зеленского. Без украинцев. Без европейцев.

Хочет новую Ялту. Новый передел мира. Чтобы трое больших дядей сели за стол, разложили карту и решили, кому что принадлежит.

Я же говорил, что он идиот.

В этом замысле есть одна маленькая проблема. На дворе 2026 год, а не 1945-й.

И Украина – не кусок территории на карте, который можно передавать из рук в руки во время дружеского обеда.

Но самый большой анекдот в том, что Путин, который уже столько лет не может покорить Украину военным путем, теперь хочет получить ее за столом переговоров. Да еще и без самой Украины!

Представляю себе эту картину: три геополитических гиганта договорились, пожали руки, сделали историческое фото. А потом выясняется, что украинцы об этих договоренностях ничего не знают и выполнять их не собираются.

И снова какая-то неприятная неожиданность для геополитических стратегов.

Что вы об этом думаете?