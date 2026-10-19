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Ялта без украинцев: Путин зовет Трампа и Си на историческое разделение мира, но есть проблема
Владимир Путин
Путин предложил Трампу и Си Цзиньпину встретиться в следующем месяце и обсудить судьбу Украины.
Без Зеленского. Без украинцев. Без европейцев.
Хочет новую Ялту. Новый передел мира. Чтобы трое больших дядей сели за стол, разложили карту и решили, кому что принадлежит.
Я же говорил, что он идиот.
В этом замысле есть одна маленькая проблема. На дворе 2026 год, а не 1945-й.
И Украина – не кусок территории на карте, который можно передавать из рук в руки во время дружеского обеда.
Но самый большой анекдот в том, что Путин, который уже столько лет не может покорить Украину военным путем, теперь хочет получить ее за столом переговоров. Да еще и без самой Украины!
Представляю себе эту картину: три геополитических гиганта договорились, пожали руки, сделали историческое фото. А потом выясняется, что украинцы об этих договоренностях ничего не знают и выполнять их не собираются.
И снова какая-то неприятная неожиданность для геополитических стратегов.
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