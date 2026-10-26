Если США выйдут из НАТО, Путин может применить ядерное оружие для захвата стран Балтии – Forbes

Выход США из НАТО или сокращение их военного присутствия в Европе может повысить риск российского нападения на Литву, Латвию и Эстонию. Эксперт по ядерному арсеналу России Спенсер Уоррен считает, что при таком сценарии диктатор Путин может прибегнуть к применению ядерного оружия, если решит, что это поможет захватить страны Балтии.

В интервью Forbes Уоррен объяснил, что ослабление американской поддержки европейских союзников может ускорить планы Москвы. В то же время, по его оценке, европейские страны способны противостоять России в обычной войне, но возможность ядерной эскалации остается гораздо менее предсказуемой.

Риск для Балтии

По словам Уоррена, после Украины следующими потенциальными целями России могут стать балтийские государства. Их вооруженные силы значительно уступают российским по численности и возможностям, а без поддержки НАТО им будет сложнее сдерживать возможное наступление.

Эксперт также обратил внимание на оценки Датской службы военной разведки. В ее отчете говорится о росте риска ограниченного военного нападения России на одну или несколько стран НАТО, граничащих с РФ.

Датские военные разведчики смоделировали несколько возможных сценариев развития российской военной угрозы. По их оценкам, примерно через шесть месяцев Россия может быть готова к локальной войне в граничащей с ней стране, через два года – к региональной войне против нескольких государств Балтийского региона, а примерно через пять лет – к масштабной войне на европейском континенте.

Ядерный сценарий

Воррен считает, что европейские страны могли бы противостоять России даже без участия американских войск, если война останется обычной, то есть без применения ядерного оружия. По его мнению, России будет сложно победить объединенные европейские силы в затяжном противостоянии.

Однако ситуация может измениться, если российская армия окажется на грани поражения. По словам эксперта, Москва может рассмотреть возможность применения ядерного оружия, чтобы не допустить разгрома своих войск, особенно если европейские силы будут угрожать российской территории.

В то же время Уоррен предполагает, что опасения по поводу реакции США или Франции могут удержать Кремль от такого шага. Однако он считает этот сценарий менее вероятным, чем дальнейшая ядерная эскалация.

Ответ Франции

На фоне российских ядерных угроз Франция также уделяет больше внимания собственному ядерному потенциалу. Как отмечает Forbes, президент Эммануэль Макрон поддерживает модернизацию французского арсенала и расширение возможностей ядерного сдерживания для защиты союзников.

По данным Федерации американских ученых, французский ядерный арсенал насчитывает примерно 290 боеголовок. Еще около 80 списанных боеголовок ожидают демонтажа.

Франция также заявляла о распространении своей ядерной защиты на союзников в Европе. В частности, в апреле 2025 года французские истребители, способные нести ядерное оружие, находились на севере Швеции.

Кремлевский главарь Путин ранее заявлял, что Россия обладает значительными возможностями для ядерного удара, и признавал, что гарантировать неприменение этого оружия невозможно. По мнению Воррена, если будущая война между Россией и Европой останется обычной, а российские войска увязнут в боях в Балтийском регионе, европейские государства, вероятно, смогут одержать победу.

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