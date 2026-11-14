Какие цели у Трампа, Путина и Си Цзиньпина: в медиа проанализировали возможные риски этой встречи

На полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне 19 ноября может состояться трехсторонняя встреча лидеров США, КНР и РФ Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина. Есть опасения, что в повестке переговоров будут соглашения в духе Ялты 2.0, однако у каждого из лидеров собственное видение международной архитектуры, безопасности и своей роли в этом.

Британский обозреватель Патрик Винтур в материале на The Guardian отметил, что Российская Федерация и Соединенные Штаты обратились за помощью к Китаю, "чтобы вырваться из войн, которые они сами же начали и которые причинили им боль". В то же время Пекин старается держаться на расстоянии от этих проблем, позиционируя себя как силу, олицетворяющую стабильность и предсказуемость на глобальной арене.

Поскольку личные цели лидеров различаются, неизвестно, чем именно завершится саммит Трампа, Си Цзиньпина и Путина.

Опасения по поводу Ялты 2.0

Один из тех, кто выразил обеспокоенность запланированной трехсторонней встречей, – президент Украины Владимир Зеленский.

Многие международные аналитики и СМИ сравнивают предстоящие переговоры в Шэньчжэне с Ялтинской конференцией, состоявшейся в феврале 1945 года. Тогда лидеры США, Великобритании и СССР (Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль и Иосиф Сталин) обсуждали послевоенное устройство Европы без представительства государств, судьба которых решалась.

Британский журналист признал: если вас нет за столом переговоров, существует риск того, что вы или ваши ценности "оказались в меню". По словам Патрика Винтура, Украина, страны Восточной Европы и Балтии, Тайвань и даже Иран "имеют основания опасаться, что их спонсоры могут бросить их в сложном геополитическом компромиссе".

Чего добивается российский главарь

"Никто точно не знает, что произойдет, если эти трое мужчин встретятся, и позволит ли Китай что-то большее, чем жесткий обмен заявлениями без отступления от протокола. Китай уже пытается убрать вопрос ядерного разоружения из повестки дня.

Это может оказаться не более чем сокращенным геополитическим театром, который Путин может разыгрывать на внутреннем рынке, чтобы показать, что Россия – даже с экономикой, которая в семь раз меньше экономики ЕС, – все еще в игре вместе с крупными игроками", – написал Винтур.

Однако, если кремлевский диктатор добьется своего, он попытается организовывать подобные встречи и дальше, ища площадки для передела мирового порядка крупными державами.

В Москве не скрывают заинтересованности в новом виде международной архитектуры безопасности. Главный российский переговорщик Владимир Мединский заявлял о "задаче создать комплексную систему всеобъемлющей безопасности в Европе, которая станет новой современной Ялтой или Потсдамом". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла возможную встречу шансом перейти от международного "хаоса" к "стабилизации".

"Зеленского беспокоит то, что почти каждый раз, когда Путин и Трамп разговаривают, страдает именно Киев", – напомнил автор статьи.

Планам Кремля (как и планам Белого дома) может помешать нежелание Китая использовать свое влияние, если это будет противоречить его внутренним интересам и помогать противникам.

Выступая на конференции Emirates Policy Center в Абу-Даби (ОАЭ), известный политолог и профессор Минхао Чжао из Университета Фудань дал классическое объяснение принципа китайского невмешательства: "Война между Россией и Украиной – это стратегическая ошибка, которую допустил российский президент. Война в Иране – это стратегическая ошибка, которую допустил президент Трамп. Китай справляется с последствиями этих конфликтов".

Что делать дальше

Аналитики, которых цитирует обозреватель The Guardian, по-разному оценивают возможные последствия переговоров.

Доктор Ван Хуэйяо, экономист и основатель пекинского аналитического "Центра Китая и глобализации" (CCG), считает, что роль КНР важна, чтобы не попасть в ловушку недостаточного глобального лидерства. Он убежден, что Пекин старается быть полезным, поддерживая многосторонность, но даже основатель CCG рассматривает стабилизирующую роль Китая в значительной степени сквозь призму развития экономики.

Американский политолог Джон Икенберри считает, что демократические страны еще могут создать действенный союз для противодействия авторитарным лидерам.

В свою очередь, старший научный сотрудник аналитического центра Council on Foreign Relations Чарльз Купчан убежден, что мир все больше зависит от сотрудничества государств с разными политическими системами.

"Мы должны научиться работать, несмотря на геополитические и идеологические размежевания. Сейчас мы живем в мире, где Соединенные Штаты и их демократические союзники больше не являются доминирующей коалицией. Кто же тогда выходит на авансцену? Китай, Индия, Индонезия, крупные страны Глобального Юга – все они ведут собственную игру, причем большинство имеет более тесные экономические связи с КНР, чем с США.

Нам придется научиться сотрудничать с автократиями и сосуществовать с ними в более комфортных условиях. Есть ли здесь определенные риски? Конечно. Может ли Трамп бросить на произвол судьбы Тайвань и Украину? Возможно, хотя я в этом сомневаюсь. Но нам нужно растопить лед. Такие разговоры должны начаться уже сейчас, и стоит отдать должное президенту Трампу за то, что он положил им начало

Как писал OBOZ.UA:

– В Вашингтоне утверждают, что Дональд Трамп во время предстоящей встречи с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином планирует поднять вопрос сокращения ядерных вооружений. В то же время в Белом доме не ожидают, что переговоры трех лидеров будут касаться войны в Украине.

– В New York Post заявили, что встреча состоится 19 ноября в Шэньчжэне на полях ежегодного саммита АТЭС. Источники издания также сообщили, что основной темой обсуждений станет ядерное оружие.