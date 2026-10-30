"Как вежливо реагировать?": Сикорский резко ответил на слухи о просьбе США смягчить тон в отношении РФ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отверг возможность смягчения риторики в отношении России, ответив на слухи о просьбе США к союзникам по НАТО сдержаннее высказываться о российской угрозе. Он заявил, что невозможно "вежливо реагировать" на убийства людей, бомбардировки мирных городов и удары баллистическими ракетами по ТЭС.

Об этом Сикорский заявил в пятницу, 30 октября, журналистам в Атланте, где проходит встреча министров иностранных дел стран G20, пишет Polsat News. Глава МИД Польши напомнил, что война Путина в Украине уже унесла миллионы человеческих жизней.

Как можно вежливо реагировать на бомбардировки городов?

Отвечая на вопрос о сообщениях относительно предложения США смягчить тон высказываний о РФ, Сикорский напомнил о российском ударе по железнодорожному вокзалу в Днепре, а также о других военных преступлениях Москвы.

"Хотел бы, чтобы кто-нибудь объяснил мне, как реагировать на убийство нескольких десятков пассажиров, хотя бы сегодня утром на вокзале в Днепре. Как вежливо реагировать на бомбардировки городов, на применение баллистических ракет против теплоэлектростанций, как не протестовать против этой агрессивной войны, которая уже унесла более миллиона жизней", – задал риторический вопрос польский министр.

Напомним, накануне Reuters со ссылкой на четырех собеседников сообщило, что чиновники Пентагона якобы просили Латвию, Литву и Эстонию смягчить публичную риторику в отношении России.

Сикорский отреагировал на возможное "потепление" между США и Россией

Журналисты также спросили польского министра о возможном улучшении отношений США с Россией и изменении ее международного имиджа.

Сикорский отметил, что у поляков уже сформирована позиция по этому вопросу.

"Это вопрос к тем, кто предлагает такие вещи", – добавил он.

"Совместного фото с Лавровым не будет"

Отдельно Сикорский прокомментировал присутствие министра иностранных дел России Сергея Лаврова на встрече G20.

На вопрос, будет ли он фотографироваться вместе с российским министром, польский дипломат ответил однозначно: "Совместного фото не будет".

Когда журналисты уточнили причину, Сикорский сказал: "Потому что я не единственный, кто не хочет фотографироваться с Лавровым".

Он назвал отказ от совместной фотографии правильным решением организаторов. В то же время само присутствие российского министра на встрече польский дипломат назвал некомфортным, отметив, что Россия остается членом международных организаций, где действуют определенные правила.

"Если ты член клуба, то нужно вести себя как джентльмен, а некоторые, к сожалению, не умеют", – заявил Сикорский.

Сикорский призвал Россию завершить войну

На вопрос, какое послание он хотел бы передать Лаврову, польский министр ответил призывом прекратить российскую войну против Украины.

"Уже достаточно, хватит. Пять лет этой кровавой войны, ее нужно заканчивать", – сказал Сикорский.

В то же время вопрос об отсутствии представителя Украины на встрече G20 польский министр оставил без ответа. Он отметил, что этот вопрос следует адресовать организаторам, и как "новоиспеченный участник" встречи пока воздержится от комментариев по поводу решения американской администрации.

Как сообщал OBOZ.UA, в странах Балтии также ответили на сообщения о том, что США якобы призвали страны Балтии не провоцировать Россию и смягчить риторику в отношении агрессора.Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что не собирается сдерживаться и назвал Путина диктатором, который убивает женщин и детей. Министр обороны Литвы Робертас Каунас подчеркнул, что все заявления Литвы основаны на фактах.

А в офисе президента Литвы Гитанаса Науседы сообщили, что ни он, ни его помощники не получали от союзников никаких просьб о "вежливости" по отношению к России.