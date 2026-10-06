"Я в курсе ситуации": Трамп пообещал России помощь в связи с чумой в Иркутской области

Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы помочь России после случая легочной чумы в Иркутской области. Это заявление прозвучало на фоне того, что российские власти и Минздрав РФ до сих пор не признали факт смерти человека от этой болезни, озвучив диагноз "пневмония неизвестной этиологии".

Об этом Трамп сказал во время общения с представителями СМИ 5 октября. Он отметил, что знает о ситуации в Иркутской области, и добавил, что россияне "называют это пневмонией". По словам американского лидера, в США "уделяют этому вопросу пристальное внимание".

Глава государства заявил, что когда-то человечество умело контролировать эту болезнь, но возбудители стали сильнее и умнее, "как армия", а лекарства, которые раньше помогали, теперь действуют хуже.

"Поэтому мы поможем. Всем, у кого есть такая проблема, мы всегда готовы помочь", – заверил Трамп.

Ранее в Белом доме заявили, что следят за ситуацией вокруг вероятного случая чумы в Иркутской области РФ. Американская администрация получила информацию о заболевании и карантинных мерах в регионе.

В настоящее время в США оценивают возможные варианты реагирования на ситуацию.

В СМИ подчеркнули, что чума является бактериальной инфекцией, которая при отсутствии лечения может представлять серьезную угрозу для жизни. По информации Центра по контролю и профилактике заболеваний США, своевременное выявление болезни позволяет эффективно лечить ее с помощью антибиотиков.

Как сообщал OBOZ.UA, в Иркутской области после смерти лаборантки в Шелеховской районной больнице ввели карантин, а около 200 человек взяли под медицинское наблюдение. Женщина работала в противочумном институте и, по информации местных источников, могла контактировать с возбудителем легочной чумы.

Министерство здравоохранения РФ и Роспотребнадзор официально отрицают вспышку чумы, заявляя, что эпидемиологическая ситуация стабильна, а поводов для паники нет. При этом в Иркутской области в ряде медучреждений ввели карантинные меры.