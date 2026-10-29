"Я легитимный": Флавиу Болсонару, сбежавший в США, объявил себя избранным президентом Бразилии

В среду, 28 октября, сенатор Флавиу Болсонару, прибыв в Соединенные Штаты, провозгласил себя законным лидером Бразилии. Он утверждает, что стал жертвой "избирательного переворота", якобы осуществленного Верховным судом страны и президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой, которого переизбрали на четвертый срок.

Последний победил на выборах с преимуществом более чем в 4 миллиона голосов, однако Болсонару отказался признавать свое поражение. Об этом пишет Reuters.

Болсонару прибыл в Майами, тайно покинув Бразилию, где он отказался выполнить постановление Верховного суда о сдаче своих паспортов в рамках расследования по делу об отмывании денег. Сенатор поблагодарил аргентинского лидера Хавьера Милея за помощь в организации поездки, а также президента США Дональда Трампа, который предоставил ему и его семье визы, за теплый прием.

В своем первом посте в X Болсонару объявил себя "избранным президентом". Затем он удалил эту версию и обновил ее другим письмом, в котором назвал себя законным "лидером" Бразилии.

"Я хочу сказать не только своим 60 миллионам избирателей, но и всему бразильскому народу, что я – лидер, а преступники, укравшие победу на выборах в Бразилии, являются частью преступной организации, установившей тиранию", – отметил политик.

Победу Лулы признали Федеральный избирательный суд Бразилии, мировые лидеры, международные наблюдатели и даже собственная партия Болсонару. Выборы в стране прошли в полном соответствии с правовыми и конституционными требованиями, заявил председатель избирательной комиссии Кассио Нунес Маркес.

В своем письме Болсонару отрицал, что сбежал из Бразилии, заявив, что уехал, чтобы защитить себя и свою семью, а также чтобы не стать жертвой "охоты на ведьм", в организации которой он обвинил Лулу и Верховный суд Бразилии.

"Хочу четко заявить: я не сбежал из Бразилии. Я уехал из Бразилии, но не покинул бразильский народ", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, во второй тур выборов в Бразилии вышли действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва и Флавиу Болсонару. После подсчета 99% бюллетеней Болсонару набрал 47,03% голосов, а Лула – 45,16%.

Избирательный штаб президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы обвинил американскую компанию Meta в возможном вмешательстве в избирательный процесс в пользу его соперника Флавиу Болсонару. Поводом стали предполагаемые ограничения распространения постов действующего главы государства и проблемы с отображением его профиля в Instagram накануне первого тура выборов.

Второй тур президентских выборов состоялся 25 октября. Победу одержал действующий 80-летний глава государства Луис Инасиу Лула да Силва. По итогам подсчета 99,81% бюллетеней во втором туре Лула вышел вперед с 51,76%, а Флавиу проиграл с 48,24%.