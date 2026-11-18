Уже превысили прошлогодние показатели: в Чехии зафиксировали рекордные сборы на "Подарок для Путина"

В Чехии в 2026-м году уже собрали более 385 миллионов крон в рамках инициативы "Подарок для Путина", что превышает прошлогодний показатель. До конца года, по оценкам одного из основателей "Подарка" Мартина Ондрачека, взносы могут превысить 400 миллионов крон.

Об этом пишут iDNES.cz и Novinky.cz. Напомним, что в рамках этой инициативы чехи собирают средства на военную и гуманитарную помощь Украине.

По словам Ондрачека, люди, которые делают взносы, реагируют, среди прочего, на масштабные российские атаки на гражданское население Украины или на определенные шаги чешских и американских политиков.

"Самыми влиятельными фигурами нашего сбора средств являются Дональд Трамп и Илон Маск. На многие их конкретные высказывания и ситуации люди реагируют тем, что присылают нам деньги", – сказал он.

Среди чешских политиков таким "генератором поддержки" является прежде всего глава SPD Томио Окамура, а также другие политики коалиции.

Рост объема пожертв Ондрачек частично объясняет также изменением отношения некоторых доноров к военной помощи. Он считает, что часть людей, которые раньше поддерживали преимущественно гуманитарные проекты, теперь также жертвуют на приобретение оружия.

Среди самых успешных проектов инициативы в этом году – январская акция "SOS Киев", в рамках которой удалось собрать около 200 миллионов крон на генераторы для украинской столицы. Инициатива планирует снова запустить этот проект этой зимой. По словам Ондрачека, часть генераторов уже зарезервирована, и сейчас в сотрудничестве с украинскими партнерами готовятся их поставки. Сроки сбора средств будут зависеть, в частности, от погодных условий зимой и потребностей украинской энергетики.

Помимо гуманитарной помощи, продолжаются также сборы средств на военное снаряжение. Как говорит Ондрачек, в этом году инициатива передала украинским подразделениям более 210 единиц техники, преимущественно транспортных средств, предназначенных для эвакуации раненых. Доноры также делают взносы на различные типы дронов или боеприпасов.

Однако существует и спрос на сборы исключительно гражданского характера. Так, Архиепархиальная благотворительная организация Оломоуца (ACHO), которая организует сборы для детей под названием "Рождественский подарок", сообщила, что в этом году получила подарки для 500 детей из шести украинских городов – это рекордный показатель. Их доставку планируют на начало января.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как в Чехии инициатива "Подарок для Путина" собрала средства на вертолет для ГУР; на ракету "Фламинго", которая должна попасть в Москву или Санкт-Петербург. Также мы рассказывали, как анонимный меценат из Чехии пожертвовал почти $5 млн на вооружение для ВСУ.