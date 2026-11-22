Изготовлены в России в IV квартале 2026-го: в Польше установили происхождение ракет, упавших на ее территории в пятницу

Крылатые ракеты Х-101, которые Россия запустила по Польше 20 ноября, совершенно новые: они были изготовлены в четвертом квартале 2026 года на заводе в городе Дубна (Московская область РФ). Обломки ожидают дальнейшие специализированные исследования.

Об этом в воскресенье, 22 ноября, сообщил прокурор Марцин Козак, пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Люблине (РП). Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Установлено, что все три объекта, найденные на польской территории в пятницу, являются ракетами Х-101 (ранее распространялась информация о двух ракетах и одном беспилотнике).

Обломки российской крылатой ракеты обнаружены вблизи населенных пунктов:

Новый Липовец (Билгорайский повят Люблинского воеводства);

(Билгорайский повят Люблинского воеводства); Рудник (Нижанский повят Подкарпатского воеводства);

(Нижанский повят Подкарпатского воеводства); Молодыч (Ярославский повет Подкарпатского воеводства).

Где упали российские крылаты... Источник: Скриншот Google Maps Развернуть

"Предварительные выводы также свидетельствуют о том, что все ракеты были изготовлены в четвертом квартале 2026 года на заводе в Дубне", – заявил Марцин Козак. Прокуратура опирается на сведения, полученные "после осмотра мест происшествий и выводов, сделанных при участии специалистов по военной технике и вооружению".

Работы на местах по состоянию на воскресенье были завершены в Новом Липовце и Руднике.

Что касается села Молодыч, то "из-за состояния местности и темноты осмотр сегодня не мог быть завершен, мероприятия были приостановлены и будут возобновлены завтра (23 ноября. – Ред.) утром". Место падения ракеты будут охранять от несанкционированного доступа.

Что предшествовало

Нарушение воздушного пространства на юго-востоке Польши произошло рано утром 20 ноября на фоне одной из крупнейших российских атак на запад Украины. На территорию Польши залетели три воздушных объекта. Два из них упали в Подкарпатском воеводстве, один – в Люблинском. Никто из жителей не пострадал.

Тогда в небе над Польшей находились два шведских истребителя Gripen, действовавшие под руководством Объединенного центра воздушных операций НАТО, польские F-16, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления и даже нидерландский самолет-заправщик.

Пилоты получили разрешение на уничтожение целей, но ни одна из них не была перехвачена. По данным СМИ, военные не смогли идентифицировать объекты из-за "чрезвычайно сложных погодных условий".

Как писал OBOZ.UA, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия) 23 ноября состоится внеочередное заседание Североатлантического совета. Поводом для экстренного сбора стало нарушение воздушного пространства Польши российскими ракетами.