"Вторжение может произойти уже в ноябре": Туск сообщил о первой серьезной провокации на границе с Россией

Польша усилила охрану границы с Калининградской областью после предупреждений о возможных диверсиях и проникновении вооруженных людей. В ночь на 3 ноября пограничники заметили подозрительных людей с фонарями, находившихся вблизи польско-российской границы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал RMF24 об инциденте 3 ноября в начале заседания Совета министров. По его словам, пограничная служба оперативно передала информацию о подозрительном движении на севере страны, после чего польские силовики провели необходимые мероприятия и предотвратили возможную провокацию.

Предупреждение об угрозе

Туск заявил, что польские спецслужбы и службы стран-союзников заранее получали информацию о возможных диверсиях, провокациях или актах саботажа на границе с Россией. Особое внимание уделяли первым дням ноября.

По словам главы польского правительства, предупреждения касались не только провокаций, но и возможного проникновения на территорию Польши вооруженных людей в первой половине ноября.

О возможном развитии таких событий также предупреждал главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

После получения более конкретной информации польские власти решили усилить присутствие силовиков на границе. Туда направили значительные силы полиции, антитеррористические подразделения и дополнительные силы пограничной службы.

Туск подчеркнул, что ситуация остается напряженной, а польские службы должны быть готовы к дальнейшим провокациям со стороны России.

Операция на границе

По информации журналиста RMF FM Кшиштофа Зады, польские службы этой ночью проводили операцию возле города Сепополь в Варминьско-Мазурском воеводстве. Именно там пограничники заметили подозрительных людей с фонарями.

Польская граница нарушена не была. Замеченные лица отступили вглубь Калининградской области России.

Дональд Туск сообщил, что в Главном управлении полиции Польши создали штаб специальной операции. Она охватывает Варминьско-Мазурское и Подляское воеводства. К работе штаба также привлекли пограничную службу.

Премьер-министр отдельно предупредил, что этой ночью Польша избежала какой-то конкретной трагедии, однако ситуация требует постоянного внимания.

"Напряженность и эскалация со стороны России могут продолжаться, и мы по-прежнему должны быть сосредоточенными и готовыми предотвращать возможные провокации", – заявил Туск.

Он призвал силовые структуры сохранять готовность к дальнейшему развитию событий на польско-российской границе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что силовые структуры Польши развернули на границе с Калининградской областью РФ превентивную спецоперацию и создали специальный координационный штаб в Главном управлении полиции для противодействия возможным российским диверсиям. К специальной операции привлекли дополнительные подразделения полиции, военных, пограничников и специальные службы.

В августе 2026 Дональд Туск заявил о сигналах серьезной подготовки России к эскалации напряженности. Во время встречи с участниками "Кампус Польша будущего" в Ольштыне он подчеркнул, что ближайшие 7-8 месяцев могут быть критическими для безопасности Украины, Польши и всего региона.

Еще раньше США предупредили Польшу о возможной вооруженной провокации со стороны России, целью которой может быть проверка готовности НАТО к реагированию. Москва якобы рассматривает различные сценарии эскалации, чтобы усилить давление на западных союзников и добиться прекращения военной помощи Украине.