"Все это знают": Вэнс признал, что республиканцы проиграли промежуточные выборы из-за войны с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что главной причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах стала война с Ираном. По его словам, значительная часть американцев, которые поддержали Дональда Трампа на выборах 2024 года, на этот раз проголосовали за демократов. Среди причин такого решения избирателей он также назвал недовольство стоимостью жизни, требование изменить отношения Вашингтона с Израилем.

Об этом Вэнс написал в соцсети X, анализируя причины поражения республиканцев. Он подчеркнул, что проблема заключалась не в явке избирателей, а в том, что часть сторонников Трампа проголосовала за демократов из-за недовольства войной с Ираном.

Республиканцы потеряли поддержку избирателей

Вэнс сослался на результаты опроса, проведенного социологом, которого он назвал одним из самых компетентных в политической сфере. Еще до выборов тот предупредил его, что республиканцы проиграют демократам с отставанием в 13 процентных пунктов.

Опрос, на который сослался Вэнс, показал четыре основных требования бывших сторонников Трампа:

- прекратить войну с Ираном

- сосредоточиться на стоимости жизни и инфляции;

- поставить интересы Америки на первое место;

– изменить характер отношений США с Израилем.

"Наши избиратели пришли на участки. И именно по этим четырем причинам многие из них проголосовали за демократов", – отметил Венс.

Он подчеркнул, что проблема заключалась не в явке на выборы, а в потере поддержки собственного электората. В качестве примера он привел Флориду, где среди избирателей республиканцев было на девять процентных пунктов больше, чем демократов, но это не изменило общий результат.

"Главная проблема не в явке. Главная проблема в том, что многие люди, которые голосовали за Трампа и Венса в 2024 году, в 2026 году проголосовали за демократов", – написал вице-президент.

Венс призвал не искать других объяснений поражения

Вице-президент предположил, что в ближайшие месяцы внутри Республиканской партии будут продолжаться споры о причинах поражения. Он также предупредил, что часть политиков будет пытаться объяснять проблемы партии другими вопросами, в частности иммиграционной политикой.

Венс раскритиковал идею, что республиканцы могут вернуть поддержку избирателей благодаря амнистии для нелегальных мигрантов. По его мнению, партия должна прежде всего признать истинные причины поражения и изменить свои приоритеты.

"Истинная причина нашего поражения очевидна почти всем. Причина, по которой мы проиграли, – это война. Сам президент сказал об этом прошлой ночью. Если вы хотите доказывать, что оно того стоило – что потеря контроля над Сенатом на следующие 6 лет была оправданной ценой, – пожалуйста. Утверждайте, что это была приемлемая плата. Но все знают, почему мы проиграли. И любой честный разговор о том, куда нам двигаться дальше, должен начинаться именно с этого", – подытожил вице-президент.

Как сообщал OBOZ.UA, в США прошли промежуточные выборы в Конгресс – и уже появились предварительные данные об их результатах. И согласно прогнозам, и по данным подсчетов, Демократическая партия получает большинство не только в Палате представителей, но и в Сенате.