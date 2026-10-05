"Все не так однозначно": Сикорский объяснил, когда НАТО сможет применить статью 5 против России

В Польше уверены, что статья 5 Североатлантического договора будет применена, если Россия совершит акт агрессии против страны-члена НАТО. В то же время это не означает автоматического вступления всех союзников в войну после любого инцидента.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время брифинга для украинских журналистов в Варшаве, передает РБК-Украина. Он пояснил, что политическое решение о формате реакции Альянса будет приниматься уже после нападения, а оценка конкретных действий потенциального агрессора может быть неоднозначной.

Каждый случай будет оцениваться отдельно

Журналисты спросили Сикорского, уверена ли Польша в применении статьи 5 о коллективной обороне, а также сколько российских дронов или ракет должно залететь на территорию Польши или другой страны НАТО, чтобы это считалось агрессией со стороны России.

По словам министра, однозначного ответа на эти вопросы нет. Он пояснил, что статья 5 была намеренно сформулирована без четкого определения конкретного сценария, поскольку именно на такую формулировку в 1950-х годах мог согласиться Конгресс США.

Сикорский отметил, что американские законодатели тогда не соглашались на автоматическое вступление США в войну в случае нападения на союзника. Вместо этого предполагалось, что политическое решение о дальнейшей реакции Альянса будет приниматься уже после самого нападения.

"И вы правы: здесь возникают разные мнения, ведь это будет вопросом оценки, а действия потенциального агрессора предсказать трудно", — сказал глава польского МИД.

Сикорский также напомнил, что статья 5 НАТО до сих пор применялась лишь один раз – после террористических атак в США 11 сентября 2001 года.

Тогда, по его словам, принять решение было проще, ведь речь шла об очевидном нападении, в результате которого погибли около 3,5 тысячи человек. Если произойдет нечто подобное, Польша и другие страны Альянса, безусловно, отреагируют, заявил польский министр.

Россия может намеренно осложнять ситуацию

В то же время Сикорский отметил, что Россия может намеренно создавать ситуации, которые будут затруднять оценку ее действий и ставить союзников перед сложным выбором.

"Вы также правы в том, что нынешний агрессор коварен и может намеренно ставить нас перед такими дилеммами, совершая действия с размытой ответственностью и неопределенным масштабом. Однако мы с этим справимся", — заявил глава польского МИД.

По его мнению, Путин допускает ошибку, ведя гибридную войну против всей Европы, ведь этим он лишь облегчает мобилизацию общественного мнения для сдерживания такой агрессии.

Сикорский считает, что российский диктатор не понимает психологии демократических стран и недооценивает их готовность противостоять угрозам. Он отметил, что Европа уже пятый год поддерживает Украину, чего Путин не предвидел.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Радослав Сикорский не исключал масштабных действий России в 2026 году и заявлял, что Польша получает соответствующие сигналы из многих источников. Тогда же польский министр говорил об опасениях Беларуси относительно возможного втягивания в войну и предполагал, что Москва может попытаться создать сухопутный коридор от Беларуси до Калининградской области через территорию Литвы.