ВВС Британии прячут самолеты на ночь в ангары, чтобы защитить их от угроз дронов – Sky News

Королевские военно-воздушные силы Великобритании начали перемещать военные самолеты на ночь в ангары и защищенные укрытия, чтобы обезопасить их от возможных атак дронов. Также рассматривают установку специальных антидроновых сеток вокруг военных самолетов, которые остаются под открытым небом.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на собственные источники. Такие меры свидетельствуют об усилении защиты британских военных объектов на фоне роста угроз диверсий и атак беспилотников.

Британия усиливает защиту военной авиации

По информации издания, антидроновые сетки могут установить вокруг самолетов, которые остаются под открытым небом, в частности вблизи взлетно-посадочных полос или на авиабазах, где не хватает надлежащей защиты.

Подобные конструкции широко используют в Украине для защиты военной техники, объектов критической инфраструктуры и важных дорог от российских беспилотников.

Перемещение самолетов происходит на фоне предупреждения британской службы внутренней разведки MI5 и Министерства обороны о повышенном риске российских диверсий. Накануне они предупредили британские компании, поставляющие военное оборудование Украине, об угрозе атак со стороны России.

Отдельную обеспокоенность вызывают возможные угрозы со стороны Ирана. По данным Sky News, есть подозрения, что Иран планировал атаку на авиабазу Королевских ВВС "Фэрфорд" (RAF Fairford) в графстве Глостершир, которую также используют Военно-воздушные силы США. Из-за этой угрозы Пентагон эвакуировал с базы американские бомбардировщики.

Также американские военные переместили самолеты с другой британской авиабазы после сообщений еще об одной иранской угрозе.

Перемещение самолетов происх... Источник: Getty Images Развернуть

Королевские ВВС отрабатывают рассредоточение самолетов

Как отмечает Sky News, меры по защите авиации вводят на фоне подготовки британских ВВС к возможному конфликту, при котором военные самолеты не смогут оставаться на постоянных базах.

Главнокомандующий Королевскими ВВС Великобритании, главный маршал авиации сэр Гарв Смит подчеркнул важность регулярной отработки рассредоточения авиации на случай конфликта – навыка, который был вполне обычным делом во времена "холодной войны".

Размещение боевых самолетов в разных местах делает их гораздо более сложной целью, чем в случае, когда они сосредоточены на ограниченном количестве баз.

По словам Смита, во время войны самолеты должны быть готовы быстро перемещаться между разными площадками, и Королевские ВВС готовятся к такому сценарию.

"На территории страны нет безопасного места: вы ведете боевые действия из Великобритании, но должны постоянно перемещаться", – заявил Смит.

Он привел в пример недавнее строительство новой взлетно-посадочной полосы на авиабазе Бриз-Нортон – главном транспортном авиационном узле британских ВВС. На время работ самолеты рассредоточили по разным площадкам, в том числе на базе Прествик в Шотландии и военном аэродроме Боскомб-Даун в графстве Уилтшир.

Смит отметил, что в ходе этого процесса британским ВВС удалось обеспечить непрерывность работы. По его словам, рассредоточение самолетов по всей стране доказало, что авиация может продолжать действовать, даже когда ее основные базы недоступны.

В Sky News напоминают, что во время холодной войны британские ВВС, армия и Королевский флот регулярно проводили учения на случай масштабного вооруженного конфликта.

Еще в марте британские ВВС провели двухнедельные учения по обороне территории страны под названием Agile Warrior. Во время них авиационные и наземные подразделения на разных базах отрабатывали действия в условиях кибератак и ракетных ударов.

Как сообщал OBOZ.UA, США эвакуировали самолеты со своей британской авиабазы RAF Mildenhall. Решение о перемещении американской авиации приняли после угроз со стороны Ирана.