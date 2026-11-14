Впервые за 60 лет: Польша вытеснила Россию из Совместной инспекционной группы ООН

В ходе очередного переизбрания Joint Inspection Unit (JIU – Совместная инспекционная группа Организации Объединенных Наций) в состав группы была избрана Польша. Причем Польша была избрана в JIU 95 голосами – с преимуществом всего в один голос она обошла в голосовании страну-агрессора Россию.

Об избрании в JIU сообщило Министерство иностранных дел Польши. А представитель польского МИД Мацей Вевир добавил, что это "историческая победа Польши в ООН", ведь впервые за 60 лет в инспекционной группе не будет россиян.

Сообщение поляков

О чем речь

Joint Inspection Unit, Совместная инспекционная группа – это единственный независимый орган внешнего надзора в системе Организации Объединенных Наций. Группа проводит проверки, оценки и расследования для повышения эффективности работы и рационального использования ресурсов всей системы ООН.

Орган был основан Генеральной Ассамблеей ООН в 1966 году на экспериментальной основе во время бюджетного кризиса. А постоянный статус получил в 1976 году.

Инспекторы JIU анализируют и контролируют деятельность 28 организаций системы ООН, в том числе работу ЮНИСЕФ, ВОЗ, ЮНЕСКО, ПРООН и других. Они выявляют недостатки в управлении, разрабатывают стандарты оптимизации расходов и дают рекомендации для улучшения координации между учреждениями.

Впервые без россиян

Россия входила в эту группу в течение 60 лет. В ЕС даже не скрывают, что организовали и провели отдельную специальную кампанию по вытеснению страны-агрессора из JIU.

"Даже в день голосования мы организовали встречу в рамках ООН для государств, чтобы еще раз убедить их поддержать нас. Мы отправляли десятки сообщений с просьбой отдать голоса за Польшу", – рассказали в МИД.

Во время голосования Польша получила поддержку 95 государств-членов ООН. Но каких именно, неизвестно, поскольку голосование было тайным.

Новые назначения

Представителем Польши в Объединенной инспекционной группе в течение 2028-2032 годов будет известный польский дипломат Якуб Хмелевский.

Как сообщал OBOZ.UA, генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш назначил своим новым помощником российского дипломата Глеба Десятникова. Россиянин будет заниматься вопросами противоминной деятельности и работой полицейских сил в рамках миротворческих операций.

Напомним, что в ООН вновь "решительно призвали" Россию немедленно прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Это произошло во время заседания Совбеза ООН 9 ноября, а на необходимости немедленно прекратить удары по энергетическим объектам Украины подчеркнула директор отдела Европы и Центральной Азии политического департамента ООН Кайоко Гото.