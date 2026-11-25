Впервые с 1973 года: в ГУР раскрыли, зачем Алжир отправил подразделения армии в Нигер и при чем тут Россия

Алжир привлек свои военные подразделения для сопровождения топливного конвоя в Нигере, где обострился кризис с поставками бензина. Такая помощь привлекает внимание на фоне присутствия в стране российского "Африканского корпуса", который не стал ключевым участником решения проблемы.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) в Telegram-канале. В разведке обнародовали подробности прибытия алжирского топливного конвоя и объяснили причины дефицита топлива в Нигере.

Итак, 31 октября 2026 года в регион Агадес на севере Нигера прибыла колонна примерно из 50 алжирских бензовозов. Транспорт сопровождали военнослужащие Алжира и Нигера.

Поставка состоялась на фоне острого топливного кризиса, который создает серьезные проблемы для экономики и повседневной жизни страны. Несмотря на собственную добычу нефти, Нигер не может полностью обеспечить внутренние потребности в топливе.

Единственный нефтеперерабатывающий завод страны не производит достаточно бензина для удовлетворения спроса. Дополнительным фактором стало сокращение поставок контрабандного топлива из Нигерии, которое на протяжении многих лет было одним из источников снабжения нигерийского рынка.

Ситуация ухудшилась после отмены Абуджей топливных субсидий. Это повлияло на объемы нелегальных поставок бензина из Нигерии в соседнее государство.

Для Нигера, значительная часть территории которого расположена в пустыне Сахара, топливо имеет стратегическое значение. От его наличия зависит не только транспортное сообщение, но и обеспечение населения базовыми потребностями.

В частности, бензин и дизель необходимы для перевозки воды, продовольствия и медикаментов, а также работы генераторов и производства электроэнергии. Длительный дефицит топлива может осложнить функционирование критически важной инфраструктуры и поставки товаров в отдаленные районы страны.

Отдельное внимание ГУР обращает на роль России, военное присутствие которой в Нигере представлено так называемым "Африканским корпусом". Несмотря на пребывание российских подразделений в стране, именно Алжир стал государством, которое помогает преодолеть острую нехватку топлива.

Таким образом, ситуация демонстрирует, что присутствие российских военных в Нигере не означает, что Москва берет на себя решение неотложных экономических и гуманитарных проблем этого африканского государства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что алжирский военно-транспортный самолет, который направлялся в Россию, пролетел над Польшей. В последние недели такие рейсы участились и могут быть связаны с военно-техническим сотрудничеством и перевозкой вооружения.