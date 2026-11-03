Власти Британии хотят изменить условия получения разрешения на постоянное проживание для мигрантов: как отреагировало население

Правительство Великобритании пересмотрело правила получения разрешения на постоянное проживание для мигрантов. Часть предложенных ограничений смягчили, однако стандартный срок пребывания в стране, необходимый для получения такого статуса, планируют увеличить с пяти до 10 лет.

О пересмотре миграционной политики сообщило издание Financial Times. 2 ноября министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд объявила об изменениях в первоначальных предложениях, предусматривающих более длительное ожидание постоянного проживания для части иностранцев.

Смягчение правил

Центральной частью пересмотренных предложений стал более гибкий подход к медицинским работникам и другим сотрудникам государственного сектора. Речь идет о людях, которых британские организации нанимают после 2020 года.

В первоначальном варианте плана правительство предлагало увеличить срок ожидания постоянного проживания для многих мигрантов до 10 лет. Для работников сектора ухода этот период мог составить 15 лет.

Также власти отказались от идеи рассматривать каждого члена домохозяйства, который поселяется в Великобритании, отдельно. Такое требование могло бы усложнить переезд для неработающих мужей или жен, сопровождающих своих партнеров.

В то же время главное изменение – увеличение стандартного срока ожидания с пяти до 10 лет – правительство оставляет в своих планах.

Позиция правительства

Шабана Махмуд объяснила, что право на постоянное проживание в Великобритании должно быть наградой за вклад в жизнь страны и соблюдение установленных правил.

"Те, кто вносит наибольший вклад, получат право на проживание быстрее всего. Тем, кто не соблюдает правила, будет отказано или придется ждать намного дольше", – заявила министр.

Таким образом, пересмотренные предложения предусматривают разные условия для отдельных категорий мигрантов. В частности, к работникам государственного сектора и медикам применят более благоприятный подход, тогда как базовый срок ожидания для других иностранцев планируют увеличить.

Согласно самым свежим приведенным данным, ежегодная чистая иммиграция в Великобританию составляет 171 тысячу человек. Это примерно вдвое меньше, чем в 2024 году.

Британцы поддерживают изменения

Новый опрос общественного мнения свидетельствует, что большинство британцев поддерживают увеличение срока проживания мигрантов в стране перед получением права на постоянное проживание. В то же время мнения респондентов разделились по вопросу о том, следует ли распространять новые правила на иностранцев, которые уже живут в Великобритании.

Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov, на которые ссылается Sky News.

Согласно опросу, 47% британцев поддерживают продление срока ожидания для получения постоянного места жительства, тогда как 35% выступают против.

Отдельно респондентов спросили, на кого должны распространяться новые правила. 43% считают, что изменения должны касаться только вновь прибывших мигрантов. В то же время 37% поддерживают их применение также к иностранцам, которые уже проживают в Великобритании.

Опрос опубликовали в день, когда министр внутренних дел Шабана Махмуд объявила о миграционной реформе. Она предусматривает увеличение с пяти до 10 лет срока проживания для мигрантов с низкими доходами перед подачей заявления на постоянное место жительства. В то же время для работников сферы ухода, которые уже находятся в стране, этот срок останется пятилетним.

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