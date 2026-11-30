"Армении не нужна российская военная база": Пашинян сделал резкое заявление

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не видит необходимости в дальнейшем присутствии российской военной базы на своей территории. В то же время он подчеркнул, что вопрос о будущем военного объекта подняла именно Москва, а не Ереван.

Об этом сообщает армянское издание NEWS.am со ссылкой на заявление Пашиняна в эфире Общественного телевидения Армении. Глава правительства также высказался о перспективах вступления страны в Европейский союз и дальнейших отношениях с Россией.

Что Пашинян сказал о российской военной базе

По словам премьер-министра, после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным журналисты поинтересовались у него будущим военной базы РФ. В то же время во время самих переговоров, как утверждает Пашинян, эта тема не поднималась.

Путин со своей стороны заявил, что Москва готова вывести военную базу, если этого захочет армянская сторона.

"Я официально заявляю: я никогда не поднимал вопрос о российской военной базе. Его подняла Россия. Если российская сторона сама поставила этот вопрос, то я четко говорю: Республика Армения не видит необходимости в присутствии российской военной базы на своей территории", – подчеркнул Пашинян.

В то же время премьер не исключил возможности проведения переговоров с Москвой о дальнейшей судьбе военного объекта. По его словам, прежде всего необходимо выяснить, заинтересована ли сама Россия в сохранении своего военного присутствия в Армении.

"Если хочет сохранить – это одна ситуация. Если не хочет – другая. Когда в России говорят, что этот вопрос будет обсуждаться, я считаю, что сначала нужно понять, хотят ли они оставить базу или нет", – пояснил глава правительства.

Что известно о перспективах вступления Армении в ЕС

Пашинян также прокомментировал вопрос выбора между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Европейским союзом. Он подчеркнул, что окончательное решение о внешнеполитическом курсе страны должны принять граждане Армении на референдуме.

По словам премьера, как действующая конституция страны, так и проект нового основного закона предусматривают проведение референдума для решения вопроса о вступлении в наднациональные объединения.

Пашинян отметил, что задача правительства заключается в создании альтернативы, которая позволит гражданам самостоятельно определить будущее своего государства. Сейчас этот процесс, по его оценке, продвигается довольно быстро.

В то же время глава правительства не согласился с утверждением о том, что Армения меняет свой политический курс в сторону Запада.

"Мы не движемся на Запад, мы вообще никуда не движемся. Я никогда не воспринимал такую формулировку. Мы хотим стать членом Европейского Союза. Возможно, это Евросоюз приближается к нам, а не мы идем к нему", – заявил Пашинян.

Он также напомнил о событиях 2013 года, когда Армения отказалась от подписания соглашения об ассоциации с ЕС и объявила о намерении присоединиться к Таможенному союзу.

По словам премьера, сейчас Ереван действует иначе, поскольку осознает, что повторение прежних политических шагов может привести к аналогичным результатам.

Как Армения планирует выстраивать дальнейшие отношения с Россией

Пашинян сообщил, что во время будущих переговоров с российской стороной Ереван намерен поднять вопрос о трансформации двусторонних отношений в новых условиях. В частности, речь пойдет об ограничениях, которые применяют в отношении Армении.

В то же время глава правительства подчеркнул, что повестка переговоров не будет ограничиваться только спорными вопросами. Армянская сторона также планирует предложить Москве углубить сотрудничество по ряду экономических направлений.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении полностью прекратить деятельность российской пограничной службы на территории страны в 2027 году. По его словам, Ереван готов самостоятельно обеспечивать охрану государственных границ.

Как писал OBOZ.UA, премьер-министр Армении Никол Пашинян представил проект новой Конституции страны, из которой исключили ссылку на Декларацию независимости, содержащую упоминание об объединении Армении и Нагорного Карабаха. По словам главы правительства, принятие нового Основного закона откроет путь к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном.