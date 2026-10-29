"Он оторван от реальности": жители Индонезии вышли на антиправительственные протесты на фоне масштабных лесных пожаров в стране. Фото

В Индонезии сотни людей вышли на антиправительственные протесты на фоне масштабных лесных пожаров, охвативших почти 2 миллиона гектаров земли. Демонстранты требуют от президента Прабово Субианто объявить пожары национальной катастрофой.

Недовольство властями усиливается из-за экономических проблем, противоречивых государственных программ и обвинений в ослаблении демократических институтов. Об этом пишет The Guardian.

В Индонезии протестуют из-за масштабных лесных пожаров

Страна переживает самый страшный за десятилетие сезон лесных пожаров. Огонь уничтожил почти 2 миллиона гектаров земли, а регионы оказались окутаны густой дымкой.

33-летняя исследовательница университета Нурул Амалия, присоединившаяся к протестам в Джакарте, заявила, что не видит существенного прогресса в борьбе с пожарами, несмотря на заверения правительства об увеличении числа привлеченных работников.

"Правительство утверждает, что постоянно увеличивает численность персонала для борьбы с этим явлением. Но мы пока не видим существенного прогресса", – сказала она.

По словам Амалии, жители Калимантана продолжают сообщать о загрязнении воздуха токсичными веществами. Кроме того, в этом месяце во время тушения пожаров погибли четверо добровольцев-пожарных.

В среду исследовательница присоединилась к сотням демонстрантов в Джакарте. Это была уже вторая акция за неделю.

Протесты в Индонезии. Источник: AFP

Почему индонезийцы недовольны президентом

Группы гражданского общества критикуют Прабово за расточительные государственные программы, усиление милитаризации и централизации власти, нападки на прессу и ослабление судебной системы.

Разочарование выражают и те, кто голосовал за президента. Ика Анастасия, специалист по связям с общественностью и мать троих детей из Джакарты, считает, что страна не только не продвинулась вперед, но и сделала шаг назад.

Сотрудница частного сектора Ариана, имеющая 32 года профессионального опыта, назвала нынешнее правительство, вероятно, худшим за все время своей работы.

В среду правительственное агентство по коммуникациям заявило, что принимает во внимание требования протестующих, касающиеся окружающей среды, экономики и правовой реформы.

Протесты в Индонезии. Источник: EPA

Програму бесплатного питания сопровождают скандалы

Одним из главных предвыборных обещаний Прабово была многомиллиардная программа бесплатного питания для борьбы с недоеданием. Однако ее реализация сопровождается скандалами.

В июне этого года главу национального агентства по вопросам питания арестовали по обвинению в коррупции. С начала действия программы тысячи школьников получили пищевые отравления после употребления некачественной еды. Среди жалоб были сообщения о личинках мух и осколках стекла в рисе.

Правительство заявило, что усилит контроль за программой и привлечет к ее реализации местные власти. В то же время опрос компании Saiful Mujani Research and Consulting, проведенный в этом месяце, показал, что около 62% индонезийцев выступают против этой инициативы.

Рейтинг одобрения Прабово упал до рекордно низкого уровня

По данным того же опроса, рейтинг одобрения президента составил 44,5%. Это самый низкий показатель среди индонезийских президентов за 20 лет проведения соответствующих опросов.

Аналитик Кевин О'Рурк назвал результат крайне негативным и заявил, что Прабово утратил контроль над страной. По его мнению, проблемы с государственными программами становятся очевидными для людей в их общинах.

Экономические проблемы усугубляют кризис

В этом году индонезийская рупия упала до рекордно низкого уровня по отношению к доллару США, а за два года в стране сменилось уже третье министерство финансов. Также появились видеозаписи длинных очередей за топливом на Бали, Сулавеси и Калимантане.

Дополнительным вызовом стало заявление поставщика индексов MSCI, который пригрозил понизить статус Индонезии до "самостоятельного рынка" из-за непрозрачности структуры акционерного капитала и подозрений в скоординированной торговле.

Правительство сообщило, что во втором квартале этого года экономика выросла на 5,29%, а уровень бедности снизился на 8%. Власти также заявили об ускорении рыночных реформ.

Прабово резко отреагировал на критику MSCI, обвинив компанию в попытках запугать страну.

"Индонезийская нация никого не боится и никогда не отступит", – заявил президент.

Аналитики обвиняют президента в отрыве от реальности

На фоне нестабильности Прабово, по словам аналитиков, приобрел репутацию упрямого лидера, который неохотно прислушивается к советам. Правительство опровергло это утверждение и заявило, что президент постоянно ведет диалог с различными заинтересованными сторонами.

Бывший сотрудник администрации предшественника Прабово Януара Нугрохо считает, что президент слишком высокого мнения о себе как о спасителе страны.

"С одной стороны, я чувствую, что он оторван от реальности. С другой стороны, он очень, очень высокого мнения о себе как о спасителе", – отметил он.

В Индонезии ожидают новых протестов

Пока демонстрации остаются относительно небольшими, однако недовольство населения продолжает накапливаться.

Кеннеди Муслим, аналитик социологической компании Indikator, отметил, что в стране много неопределенности и существует значительный потенциал для новых протестов.

По оценке О'Рурка, Индонезия оказалась в беспрецедентной ситуации с начала эпохи реформ после отставки Сухарто в 1998 году. Аналитик подчеркнул, что раньше в стране были более открытые демократические процессы, независимые институты и система сдержек и противовесов.

"В прошлом участники политического процесса всегда должны были уважать демократию, правила выборов и права оппонентов в парламенте. Сейчас ничего этого не существует", – заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA, у острова Мадура в Индонезии вспыхнул крупный пожар на пассажирском пароме KMP Mutiara Sentosa 2, следовавшем из Сурабаи в Макасар. Сейчас известно как минимум о пяти погибших, еще 41 человек считается пропавшим без вести.