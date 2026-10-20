Блог | От Буша до Трампа: как американская поддержка Украины постоянно упиралась в страх перед Россией

С 1991 года Украина неоднократно сталкивалась с тем, что американские обещания поддержки заканчивались там, где начинались договоренности с Москвой или страх перед конфликтом с ней. Каждая администрация допускала решения или компромиссы, за которые Украина расплачивалась своей уязвимостью. И хотя их мотивы, масштабы ответственности и объем помощи существенно различались, факт остается фактом.

1 августа 1991 года президент Буш-старший выступил в Верховной Раде еще советской Украины. Он поддерживал перестройку Горбачева и предостерегал от независимости, которая, по его мнению, могла обернуться дестабилизацией всего региона. Эту речь запомнили как "Chicken Kyiv Speech". В этом выступлении в решающий момент он призывал украинцев к осторожности именно тогда, когда они стремились вырваться из империи. Тогда, как и сейчас, Вашингтон придавал большое значение сохранению управляемых отношений с "союзным" центром. С украинской точки зрения такая политика ставила стабильность имперской конструкции выше поддержки права народа на собственное государство. И хотя 25 декабря 1991 года США при президентстве Буша признали независимость Украины, горький привкус остался.

При Клинтоне сотрудничество Вашингтона и Москвы затронуло основы украинской безопасности. Трехстороннее заявление Клинтона, Ельцина и Кравчука от 14 января 1994 года закрепило договоренности о вывозе ядерных боезарядов из Украины, компенсации и американской помощи. 5 декабря того же года Украина, США, Великобритания и Россия подписали Будапештский меморандум.

Меморандум предусматривал уважение независимости и границ Украины, воздержание от применения силы и экономического принуждения, консультации, а при определенных обстоятельствах ядерной агрессии – обращение за помощью в Совет Безопасности ООН. Он не устанавливал автоматической обязанности США воевать за Украину. Таким образом Вашингтон получил желаемый результат в сфере нераспространения, а Украина осталась без договора о коллективной обороне. Клинтон проводил политику заигрывания с Ельциным и фактически дал согласие на будущее президентство Путина задолго до выборов.

Джордж Буш-младший принимал Путина на своем ранчо, поверил в искренность Путина в борьбе с терроризмом, никак не отреагировал на Чечню, поверил в байки о продаже "Кольчуг" Ираку. Буш-младший поддерживал развитие отношений с Путиным. На совместной пресс-конференции в Сочи 6 апреля 2008 года он подтверждал важность личного диалога с российским президентом. Правда, что его администрация поддерживала предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО, и правда также, что на Бухарестском саммите НАТО 2008 года США не смогли обеспечить необходимый консенсус. Результатом стала опасная неопределенность: политическая перспектива существовала, а союзническая защита не действовала. В день, когда Россия напала на Грузию, Джордж Буш находился в Пекине на открытии Олимпийских игр.

В 2009 году Обама начал "перезагрузку" отношений с Россией. Официально его целью было сотрудничество в сферах общего интереса, в частности в области контроля над вооружениями. После захвата Крыма в 2014 году администрация США ввела санкции против России, однако Обама отказался предоставить Украине летальное оборонное вооружение. Позже он объяснял, что Украина имеет для Москвы такое стратегическое значение, которого нет для Вашингтона. США могли помочь Украине гораздо больше, не вступая в войну с Россией. Президент признавал агрессию, но ограничивал средства сопротивления, исходя из собственной оценки риска эскалации. Для Украины это означало, что готовность России повышать ставки влияла на пределы американской поддержки. Санкции были реальными, однако не привели к возвращению захваченных территорий и не остановили войну.

Первая администрация Трампа одобрила поставки Украине ракет "Джавелин": в марте 2018 года американское агентство DSCA обнародовало соответствующее решение. Однако уже летом 2019 года администрация задержала средства военной помощи. В январе 2020 года контрольный орган GAO установил, что бюджетное управление Белого дома удерживало средства по политическим причинам вопреки закону. Это конкретный задокументированный эпизод, в котором безопасность Украины стала зависеть от политического решения президента США.

В мае 2021 года администрация Байдена отказалась применять санкции к компании Nord Stream 2 AG и ее руководителю. Для Украины это означало уступку США в отношении российского проекта, который ослаблял значение украинского газового транзита. В том же году США и Россия продлили договор "Новый СНВ". После полномасштабного вторжения администрация Байдена оказала масштабную военную поддержку, хотя и недостаточную с учетом существующих вызовов. Кроме того, администрация долгое время ограничивала применение американского оружия по целям на территории России. Лишь в ноябре 2024 года появились сообщения о разрешении на более глубокие удары. Таким образом, осторожность Вашингтона ограничивала возможности защищающегося государства.

Хаотичные и непоследовательные решения уже второй администрации Трампа привели к настоящему кризису в оборонных возможностях Украины, что повлекло за собой значительное число жертв и разрушений критически важной инфраструктуры. Общая проблема различных администраций заключалась в разрыве между поддержкой украинского суверенитета и готовностью обеспечить его защиту. При Буше-старшем этот разрыв проявился в осторожности в отношении распада СССР; при Клинтоне – в слабости концепции безопасности, основанной на разоружении; при Буше-младшем – в нереализованной перспективе вступления в НАТО. При Обаме и Байдене пределы поддержки определял страх эскалации. При Трампе помощь стала инструментом политического давления на Киев. Украинный вывод из этого опыта достаточно очевиден: декларации дружбы и договоренности великих держав не могут заменить собственный оборонный потенциал и четкие механизмы союзнической защиты.