Великобритания вывела на орбиту новый военный спутник: что это значит для армии

Министерство обороны Великобритании официально объявило о появлении "новой пары глаз" на околоземной орбите. В рамках масштабной модернизации оборонного сектора страна успешно вывела на орбиту новый военный спутник Titania.

По словам руководства Министерства обороны, новая космическая инфраструктура призвана кардинально повысить безопасность страны и защищенность войск. Об этом сообщает Sky News.

Габариты и технические возможности

Космический аппарат, сопоставимый по размерам с бытовой стиральной машиной и обладающий весом около 100 кг, был отправлен в космос в прошлом месяце с помощью ракеты-носителя компании SpaceX с космодрома в Калифорнии.

"Титания" перемещается по орбите со скоростью 27 тыс. км/ч, совершая полный оборот вокруг Земли каждые 90 минут.

Главная задача аппарата – обеспечение британской армии оперативными разведданными в режиме реального времени. Как отметил министр обороны Уэс Стритинг, возможности нового спутника позволят вооруженным силам Великобритании значительно быстрее фиксировать потенциальные риски и эффективнее реагировать на изменения обстановки.

Новый взгляд на национальную безопасность

Начальник штаба ВВС, маршал авиации сэр Харв Смит подчеркнул стратегическую значимость миссии. По его словам, возможность наблюдать за Землей из космоса имеет решающее значение как для национальной устойчивости, так и для военного превосходства.

"Титания" стала вторым спутником в рамках создаваемой орбитальной сети Великобритании. Первым был аппарат Tyche, введенный в эксплуатацию в 2024 году. В ближайших планах военного ведомства находится запуск еще двух аналогичных аппаратов.

Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало подробную информацию о десятках российских и белорусских предприятий, вовлеченных в создание российского аналога Starlink. Разведке удалось собрать информацию почти о полусотни предприятий.

Ранее сообщалось, что российская спутниковая сеть "Рассвет" становится следующим ключевым технологическим вызовом для Украины и всей Европы. Россия активно продвигает новый этап технологической гонки.

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