"Трудно вести переговорный процесс": Трамп сделал заявление о смене режима в Иране

Для президента США Дональда Трампа неважно, какая именно власть была в Иране и какой будет. Все последние шаги нынешнего главы Белого дома в отношении этой исламской страны были направлены лишь на одно – получить "соглашение, которое будет действовать", причем довольно долго, независимо от того, кто будет президентом в США и какой будет власть в Иране.

Именно поэтому Трамп якобы даже не задумывался о смене режима в Иране. Об этом он рассказал в субботнем интервью американскому телеканалу Fox News.

Что сказал Трамп

Американский президент подчеркнул, что будущее соглашение с Ираном должно быть бессрочным и исключать возможность для Тегерана разрабатывать ядерное оружие.

Но вести сейчас переговорный процесс с нынешним иранским режимом "очень трудно", признал Трамп и намекнул, что может добиться его смены, хотя это и не будет "окончательной сменой".

"Знаете, меня никогда особенно не волновал непосредственно сам режим в Иране. Некоторые и сейчас говорят о "смене режима", но объясните, что это значит? Ведь, на самом деле я уже покончил с двумя режимами. Была первая группа, была еще светская группа. Сейчас мы имеем дело с третьей группой. Так что это нельзя назвать "окончательной сменой режима", – объяснил Трамп.

Он уточнил, что и у предыдущих "групп", и у нынешней "отношение к США почти не изменилось", и поэтому переговорный процесс идет так "трудно".

"С ними очень трудно иметь дело. То есть мы заключаем сделку, а уже на следующий день они его нарушают", – сказал американский президент.

Трамп не уточнил, что именно должно быть в этом соглашении, но на вопрос ведущей, идет ли речь о запрете на создание ядерного оружия, ответил утвердительно.

"Поэтому я и действую таким образом. Я создаю условия, чтобы даже через четыре, пятнадцать или двадцать лет, или если у нас будет некомпетентный президент, сделка все равно оставалась в силе", – сказал он.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что США в рамках операции "Экономический изгнанник" ввели новые санкции против Ирана. Речь идет о четырех ключевых "нефтяных доверенных лицах", на которых полагается Тегеран, чтобы обеспечить продажу нефтепродуктов за рубеж.

Говоря об этом, министр финансов Скотт Бессент подчеркивал, что речь идет о "тираническом режиме Ирана", который "ставит собственные интересы выше интересов своих граждан".

Как сообщал OBOZ.UA, 19 ноября Сенат отклонил резолюцию, которая должна была обязать Трампа прекратить военные действия против Ирана. Инициатива демократов не набрала необходимого количества голосов, несмотря на поддержку нескольких сенаторов-республиканцев.