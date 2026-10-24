В Украине – не впервые: Байден и Трамп неоднократно говорили Маску, где включать и выключать Starlink

Администрации бывшего президента США Джо Байдена и действующего главы Белого дома Дональда Трампа неоднократно обращались к основателю компании SpaceX Илону Маску с просьбами активировать или ограничить работу Starlink в разных странах. Подобные запросы касались, в частности, Украины, Ирана и группировок, связанных с Тегераном.

Об этом сообщает Reuters. Такие обращения свидетельствуют, что Вашингтон не впервые использует возможности Starlink как инструмент влияния на ситуацию в сфере безопасности в разных регионах мира.

Как Белый дом влияет на работу Starlink в разных странах

Как сообщает агентство, при президентстве Байдена американские власти обращались к SpaceX с просьбой ограничить работу Starlink, чтобы не допустить его использования связанными с Ираном группировками в Йемене и Ливане. Вместе с тем Вашингтон просил активировать спутниковую связь в Иране для обеспечения доступа к интернету, а также расширить ее использование для поддержки украинских военных.

Администрация Трампа также обращалась к Маску по поводу работы Starlink в Иране после американо-израильских ударов в 2025 и 2026 годах, чтобы улучшить доступ к интернету и коммуникации для участников антиправительственных протестов.

Недавние ограничения использования Starlink украинскими военными вновь привлекли внимание к взаимодействию американских властей с Маском.

"Эпоха Байдена и обращения Трампа к Маску демонстрируют тесную связь, при которой администрации США беспрецедентно полагаются на частную компанию для помощи в реализации внешней политики", – говорится в материале.

Ограничение доступа Украины к Starlink вызвало обеспокоенность среди европейских чиновников. Некоторые из них подчеркивают необходимость развивать собственные военные спутниковые системы, поскольку в краткосрочной перспективе полноценной альтернативы сервису SpaceX сейчас нет.

Маск и Белый дом согласовывали доступ к спутниковой связи

Влияние Илона Маска на работу спутниковой связи также ставит вопрос о том, кто фактически принимает решения, касающиеся безопасности и внешней политики. В 2022 году он ограничил покрытие Starlink в районах, которые украинские военные пытались освободить, а также отказался активировать сеть в Севастополе для поддержки атаки на российский флот.

В то же время администрация Джо Байдена сотрудничала со SpaceX, чтобы ограничивать доступ к Starlink для противников США и расширять его для союзников. В частности, американские чиновники передавали компании разведданные о возможном использовании терминалов хуситами в Йемене и "Хезболлой" в Ливане и просили выявлять и отключать соответствующее оборудование.

В октябре 2023 года американская разведка предупредила Белый дом, что доступ к терминалам Starlink могли получить лица, связанные с "Хезболлой". В 2024 году аналогичные опасения возникли в отношении хуситов в Йемене.

В обоих случаях администрация США обратилась к SpaceX с просьбой выявить соответствующие устройства и отключить их. По данным бывших чиновников, часть терминалов деактивировали.

В SpaceX заявляли, что сотрудничают с американскими государственными учреждениями, чтобы защищать технологии и соблюдать требования национальной безопасности и внешней политики США.

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году администрация Джо Байдена также призвала компанию расширить использование Starlink для украинских военных. В том же году Вашингтон содействовал доставке терминалов в Иран и просил активировать сервис на фоне протестов после смерти 22-летней иранки курдского происхождения Махсы Амини.

Администрация Трампа рассматривала подобные шаги в 2025 и 2026 годах. По данным Reuters, после американо-израильских ударов по Ирану американские чиновники обсуждали с Маском возможность доставки терминалов и запуска Starlink, чтобы улучшить доступ к интернету в стране.

Напомним, что 14 октября в Украине возникли проблемы со Starlink во время движения. Ограничения затронули военный пакет и сорвали ряд важных миссий.

Американские СМИ писали, что именно Маск лично приказал ограничить доступ Украины к Starshield. Другие настаивали, что это дело Белого дома.

Как писал OBOZ.UA, по состоянию на утро 24 октября ограничения на работу Starlink в Украине сняты или ослаблены. Терминалы начали работать на скорости 161 км/ч.