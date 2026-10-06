В Турции, в городе Алания, в результате ДТП погибла 34-летняя гражданка Украины. Авария произошла утром во вторник, 6 октября, в районе Оба на бульваре Ататюрка. По данным правоохранительных органов, автомобиль под управлением 37-летнего местного жителя столкнулся с мотоциклом, которым управлял другой 25-летний житель города.

Травмы в результате ДТП получили только водитель и пассажирка мотоцикла, 34-летняя украинка Асия Мачкалян. Чуть позже она скончалась. Об этом сообщают местные издания.

Что известно

Как отмечают в Gazete Аlanya, авария произошла ранним утром, в половине пятого. В результате столкновения автомобиля и мотоцикла последний перевернулся, а его водителя и пассажирку "отбросило на несколько метров".

ДТП в Алании. Источник: Akdeniz Gerçek

Оба получили тяжелые травмы и были доставлены в Учебно-исследовательскую больницу Алании.

В результате полученных травм 34-летняя гражданка Украины Асия Мачкалян, которая ехала на мотоцикле в качестве пассажирки, скончалась в больнице. Лечение водителя мотоцикла продолжается, отмечают местные СМИ.

О причинах ДТП пока не сообщается даже предварительно. Однако известно, что водитель автомобиля был задержан полицией. После обращения правоохранителей в магистратский суд водителя арестовали и отправили в тюрьму.

ДТП в Алании. Источник: Gazete Алания

Так или иначе, сообщается, что "правоохранительные органы изучают записи камер видеонаблюдения и устанавливают обстоятельства аварии".

Другие ДТП за рубежом

Напомним, что в Молдове в сентябре микроавтобус Mercedes с 20 пассажирами съехал с дороги. В результате ДТП пострадали пять человек. Это произошло на трассе R-15, недалеко от села Стирча. 20 пассажиров для такого микроавтобуса "значительно превышают вместимость транспортного средства".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Швейцарии пассажирский автобус с около 48 людьми врезался в ограждение и перевернулся на бок. ДТП произошло в кантоне Граубюнден во время движения из Цернеца в направлении Суша. В результате аварии есть погибшие и пострадавшие.

Миллионы украинцев вынужденно или по собственному желанию находятся в странах Евросоюза. К сожалению, часть из них может стать участником ДТП – в таком случае нельзя убегать с места аварии, а также подписывать документы, составленные на незнакомом языке. В Департаменте консульской службы МИД Украины советуют, прежде всего, сохранять спокойствие и действовать последовательно, следуя четкому алгоритму действий.