В Ормузском проливе неизвестные атаковали танкер российского теневого флота: все подробности. Видео

В Ормузском проливе 30 октября неизвестные атаковали танкер российского теневого флота LOUISE 1, который Украина внесла в санкционный список за перевозку российской нефти. К судну с небольшого катера на ходу прикрепили магнитные мины, после взрывов в машинном отделении возник пожар, а танкер временно вышел из строя. В июле этого же года LOUISE 1 атаковали украинские морские дроны в Черном море.

Об этом пишет Reuters. Издание ссылается на три источника в сфере морской безопасности и Центр координации морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO)

Способ атаки

По данным UKMTO и источников Reuters, небольшое судно приблизилось к LOUISE 1 во время его прохода через Ормузский пролив. С него к левому борту танкера прикрепили две магнитные мины-липучки – взрывные устройства, оснащенные сильными магнитами (или специальным клейким слоем), что позволяет вручную или с помощью шестов прикрепить их к любой металлической поверхности. Такие мины оборудованы взрывателем замедленного действия, что дает время безопасно отойти от объекта.

После взрывов в машинном отделении начался пожар. Танкер временно вышел из строя, однако экипаж смог потушить огонь, после чего судно продолжило движение к следующему порту.

На борту находились 27 членов экипажа – граждане Индии. По данным министра портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананды Сонована, никто из них не пострадал.

UKMTO также сообщила, что пострадавших нет, пожар потушили, а экологических последствий в результате инцидента не зафиксировали.

Кто атаковал LOUISE 1 – неизвестно

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

Reuters отмечает, что это первый известный успешный случай применения мин-липучек против судна в Ормузском проливе с начала войны США с Ираном в феврале. В сентябре уже была попытка использовать такие взрывные устройства, однако тогда мины не сдетонировали.

Инцидент произошел на фоне серии атак на торговые суда в Ормузском проливе и вблизи него. Пролив является одним из ключевых мировых маршрутов транспортировки нефти, поэтому атаки на суда здесь создают дополнительные риски для международного судоходства.

Греческая группа по управлению морскими рисками Marisks отметила, что возможность небольшого катера приблизиться к танкеру, прикрепить взрывчатку к его корпусу и отойти создает серьезную угрозу, особенно в загруженных судоходных районах. Мины-липучки относительно дешевы и доступны, а способ их установки прост и технологически непритязателен.

LOUISE 1 уже атаковали украинские морские дроны

Этот же танкер уже становился целью украинских сил. В июле 2026 года LOUISE 1 вместе с танкером Banda атаковали украинские морские дроны в Черном море.

Тогда Служба безопасности Украины заявила, что суда перевозили российскую нефть и были частью так называемого теневого флота РФ, который Москва использует для продолжения экспорта нефти в обход западных ограничений.

После атаки СБУ опубликовала видео поражения танкеров.

Танкер перевозил около миллиона баррелей нефти

По данным, которые The Insider приводит со ссылкой на OSINT-аналитиков, в момент атаки LOUISE 1 перевозил около 1 млн баррелей саудовской нефти.

LOUISE 1 – танкер класса Suezmax, построенный в 2004 году. Его дедвейт составляет около 159 тысяч тонн, а судно ходит под флагом Панамы.

В судоходных базах оператором судна указана компания Aquarius Maritime Ventures, зарегистрированная в Панаме.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле 2026 года LOUISE 1 уже подвергся атаке украинских морских беспилотников в Черном море. Тогда для атаки применили морские дроны "Мамай", которые продемонстрировали высокую эффективность даже под огнем противника.