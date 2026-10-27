В Израиле проходят парламентские выборы: что поставлено на карту и каковы шансы блока Нетаньяху

Во вторник, 27 октября, в Израиле начались парламентские выборы. По прогнозам, блок премьер-министра Биньямина Нетаньягу может получить от 49 до 55 мест в Кнессете – меньше 61 мандата, необходимого для формирования правительства.

Как сообщает CNN, это первые общенациональные выборы в стране после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, которое стало крупнейшим провалом израильской системы безопасности в истории. После этого Израиль вел боевые действия в секторе Газа и Ливане, а затем вступил в конфликт с Ираном.

У кого есть шансы на победу

В выборах участвуют 36 партий, однако в Кнессет пройдут только те, которые преодолеют проходной барьер в 3,25%. По прогнозам социологов, места в парламенте могут получить от 11 до 13 политических сил.

Основная борьба развернулась между правой партией "Ликуд" во главе с Нетаньягу и новой центристской партией "Яшар", которую возглавляет бывший начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкот.

Согласно опросу Channel 12, "Яшар" может получить 23 места в Кнессете, а "Ликуд" – 21. В свою очередь, телеканал Channel 14, поддерживающий Нетаньягу, прогнозирует его партии 30 мандатов, тогда как политическая сила Айзенкота может получить около 20. При этом в опросах о том, кто лучше подходит на должность премьер-министра, Айзенкот стабильно опережает действующего главу правительства.

Для формирования правительства необходимо заручиться поддержкой как минимум 61 депутата, поэтому даже высокий результат отдельной партии не гарантирует победы. Решающее значение будут иметь коалиционные переговоры, которые могут длиться неделями или даже месяцами.

В блок Нетаньягу, помимо "Ликуда", входят две ультраправые партии во главе с Бецалелем Смотричем и Итамаром Бен-Гвиром, а также две ультраортодоксальные политические силы. Согласно прогнозам, в совокупности они могут получить от 49 до 55 мест в Кнессете.

Оппозиционные партии представлены более широким кругом политических сил, однако им не удалось выдвинуть единого кандидата на должность премьер-министра. Среди них – политические силы бывшего главы правительства Нафтали Беннета, экс-министра обороны Авигдора Либермана и "Демократы" во главе с Яиром Голаном. При этом Беннет и Либерман также претендуют на должность главы правительства.

При таком распределении сил сформировать стабильное парламентское большинство может быть сложно. Среди возможных сценариев – создание правительства меньшинства, формирование коалиции национального единства или проведение новых выборов.

Что может повлиять на результаты

Важным фактором станет явка избирателей, в частности среди арабского населения Израиля, которое составляет около 20% граждан страны. На выборах 2022 года проголосовали 53,2% арабских избирателей, тогда как общая явка составила 70,6%. На этот раз социологи прогнозируют, что среди арабского населения она превысит 60%.

На распределение мест в Кнессете также повлияет то, какие небольшие партии преодолеют проходной барьер. В частности, рискуют не пройти в парламент партия "Религиозный сионизм" во главе со Смотричем и новая правая политическая сила, которую возглавляет бывший высокопоставленный военный Офер Винтер.

Важными могут оказаться и голоса израильтян, живущих за границей. По официальным данным, за пределами страны находятся около 810 тыс. из 7,3 млн граждан, имеющих право голоса. Поскольку голосовать за границей могут только дипломатические работники, тысячи других израильтян планируют вернуться на родину, чтобы принять участие в выборах.

Какие вопросы определят выбор израильтян

Среди ключевых тем предвыборной кампании – экономическая ситуация, безопасность, ответственность за провал 7 октября 2023 года и призыв ультраортодоксальных мужчин в армию.

По данным опроса Channel 12, 21% избирателей считают главной проблемой экономику и стоимость жизни. На втором месте – призыв ультраортодоксальных мужчин (17%), далее следуют провал системы безопасности 7 октября (14%) и война с Ираном (10%).

При этом приоритеты избирателей зависят от их политических взглядов. Сторонников блока Нетаньягу больше всего беспокоит война с Ираном, тогда как для оппозиционного электората на первом месте – вопрос ответственности за провал 7 октября.

Нетаньяху годами обещал гарантировать безопасность Израиля, однако после нападения ХАМАС отказывается брать на себя личную ответственность за провал. Он также отвергает требования создать государственную следственную комиссию для расследования обстоятельств трагедии. Оппоненты премьера сделали этот вопрос одним из центральных в предвыборной кампании.

Война затронула и семью Айзенкота: в декабре 2023 года в секторе Газы погиб его 25-летний сын Галь. Кроме того, оппозиционные партии включили в свои избирательные списки резервистов, воевавших в Газе и Ливане.

Еще один острый вопрос – призыв ультраортодоксальных мужчин, которые долгое время были освобождены от военной службы. Их политические представители стремятся сохранить эти льготы, несмотря на то, что израильская армия сообщает о нехватке более 12 тыс. военнослужащих. В то же время все оппозиционные партии выступают за всеобщую воинскую обязанность.

Как выборы повлияют на политику в отношении палестинцев

Правительство Нетаньягу проводило жесткую политику в отношении палестинцев. Бецалель Смотрич выступал за расширение израильских поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан и задерживал передачу налоговых поступлений Палестинской администрации. Итамар Бен-Гвир, со своей стороны, добивался более суровых наказаний для палестинских заключенных и ужесточения мер в отношении палестинцев в целом.

Оба политика выступали против прекращения войны в секторе Газы, поддерживали создание там израильских поселений и призывали к аннексии Западного берега.

Если Нетаньягу сохранит власть при поддержке нынешних партнеров, этот курс, вероятно, продолжится. Смотрич стремится отменить соглашения в Осло и ликвидировать Палестинскую администрацию, тогда как Бен-Гвир призывает к выезду палестинцев из сектора Газы и с Западного берега.

В то же время приход оппозиции к власти вряд ли приведет к кардинальному изменению политики Израиля. Айзенкот, как и Нетаньягу, выступает против создания палестинского государства, а в потенциальную коалицию могут войти и другие правые силы, которые не поддерживают уступок палестинцам.

Однако правительство без Бен-Гвира и Смотрича могло бы активнее противодействовать насилию со стороны израильских поселенцев и охотнее рассматривать инициативы США и других стран региона.

Международные последствия

Войны в секторе Газы и Ливане, конфликт с Ираном и насилие со стороны израильских поселенцев усилили международную изоляцию Израиля. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньягу по обвинениям в военных преступлениях в Газе, что ограничивает его возможности посещать большинство европейских стран.

Перед выборами Нетаньягу поддержал президент США Дональд Трамп. В то же время результаты опроса Pew Research Center, проведенного в марте 2026 года, свидетельствуют о негативном отношении к Израилю среди 60% взрослых американцев. Еще 59% опрошенных заявили, что мало или совсем не доверяют Нетаньягу в вопросах международной политики.

Великобритания, Франция и Канада признали Палестинское государство. Кроме того, они ввели санкции и торговые ограничения в отношении израильских поселений и лиц, причастных к насилию со стороны поселенцев. Бен-Гвир и Смотрич также оказались под персональными санкциями и ограничениями на въезд в ряд западных стран.

Если Нетаньягу вновь сформирует правительство с нынешними партнерами, международное давление на Израиль, вероятно, усилится. Победа оппозиции могла бы ослабить напряженность в отношениях с западными союзниками, однако кардинальных изменений во внешней политике страны ожидать не стоит.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в воскресенье, 25 октября, за два дня до парламентских выборов, Биньямин Нетаньягу опубликовал в соцсети X сгенерированное искусственным интеллектом изображение ядерного взрыва над Тель-Авивом. Премьер-министр назвал Иран экзистенциальной угрозой для Израиля и подчеркнул, что результаты голосования будут иметь важное значение для безопасности страны.

Он призвал израильтян отложить политические споры и сосредоточиться на иранской угрозе. По словам Нетаньягу, если Иран получит ядерное оружие, все остальные вопросы потеряют значение.