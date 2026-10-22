В Италии водители грузовиков объявили забастовку: чего они требуют

В Италии водители грузовиков протестуют из-за резкого подорожания топлива и требуют от правительства поддержки транспортной отрасли. Из-за перебоев с перевозками в отдельных районах возникли проблемы с поставками товаров в магазины и супермаркеты.

Об этом сообщает Corriere della Sera. Рост стоимости топлива связан с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке, которая влияет на мировые цены на нефть и газ.

Итальянские перевозчики протестуют из-за дорогого дизеля

В регионах Кампания, Базиликата, Калабрия, Молизе и части Апулии дальнобойщики продолжают протестовать против высоких цен на топливо. Водители блокируют движение на автомагистрали A1 между Римом и Неаполем, а также на государственных дорогах. Из-за перебоев с перевозками магазины и супермаркеты сталкиваются с нехваткой товаров, а на полках появляются пустые места.

На фоне протестов правительство Италии объявило о финансовой поддержке транспортной отрасли. Перевозчикам должны выплатить 480 млн евро налоговых льгот по заявкам до августа и еще 60 млн евро за сентябрь и октябрь.

С января следующего года планируют выделить дополнительно 590 млн евро на обновление автопарка. Эти договоренности помогли отменить блокировки на Сицилии и частично в Апулии, хотя в отдельных районах протесты продолжаются.

Вместе с тем власти рассматривают возможность введения механизма автоматической корректировки транспортных тарифов в зависимости от изменения стоимости дизельного топлива. Согласно этой модели, применяемой в Испании, тарифы будут меняться в соответствии с ценами на топливо, а разницу будут компенсировать заказчики перевозок. Однако потребители опасаются, что это приведет к подорожанию товаров.

Национальные ассоциации перевозчиков в целом положительно оценили обещания правительства, но подчеркнули необходимость быстро превратить их в конкретные решения.

Сейчас государство компенсирует 70% роста цен на топливо, зафиксированного с февраля, что соответствует максимально допустимому уровню поддержки в Европе. Следующие переговоры о дальнейших мерах запланированы на 27 октября.

Топливный кризис в Европе

В то же время топливо в Италии продолжает дорожать. Средняя стоимость дизеля на автомагистральных АЗС самообслуживания достигла 2,292 евро за литр, а бензина – 2,045 евро.

На фоне напряженности на Ближнем Востоке цена на нефть Brent поднималась до 111 долларов за баррель, что является самым высоким уровнем за пять месяцев.

Стоимость газа на бирже в Амстердаме также достигла максимума с декабря 2022 года, а газовые хранилища Европы заполнены лишь на 74,6%, что почти на 16 процентных пунктов ниже среднего показателя за пять лет.

Рост цен на энергоносители может сказаться и на авиаперевозках. Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири прогнозирует, что в 2027 году авиабилеты в Европе могут подорожать до 20%, поскольку авиакомпании будут перекладывать часть дополнительных расходов на пассажиров.

Как сообщал OBOZ.UA, во всем мире резко растут цены на дизельное топливо, что нанесло ощутимый удар по аграрному сектору в самых разных уголках планеты, поскольку дизель – одна из основных статей расходов сельхозпроизводителей. Поэтому человечество может столкнуться с глобальной волной подорожания основных продуктов питания.