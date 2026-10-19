В Италии мигранты и несовершеннолетние пытаются громить магазины: полиция задержала сотни мародеров. Видео

Массовые протесты в Италии обострились и переросли в столкновения и мародерства, в частности в Милане, Турине, Болонье и Бергамо. Только в Милане в течение 18 октября правоохранители задержали 271 человека.

Среди 271 фигуранта, доставленного в полицейский участок, 220 были несовершеннолетними, 60 иностранцами. Арестовано 32 (в том числе 13 иностранцев и 23 несовершеннолетних). На 28 нарушителей составлены протоколы (15 иностранцев, 23 несовершеннолетних), передает ANSA.

Что известно о последствиях погромов

Убытки миланского бизнеса 19 октября выросли до 1 миллиона евро, хотя еще днем ранее эта сумма была вдвое меньше. Об этом рассказал Марко Барбьери, генеральный секретарь Confcommercio Milano.

"Но проблема в другом: в потере доходов от предприятий, вынужденных закрываться, и от отмены бронирований, которые уже начинают поступать, особенно от иностранцев", – сказал Барбьери.

Толпа устроила погром на одной из улиц. Источник: Скриншот ролика

В понедельник многие миланские магазины оставались закрытыми или усиливали меры безопасности. В модном районе города ставни многих заведений были опущены; на улице Виа Мандзони стоял полицейский фургон, а на улице Монтенаполеоне не работали бутики нескольких брендов, в частности Chanel, Hermès, Pomellato. На улице Монти Гояр один из бизнесов разместил табличку, сообщавшую покупателям: "В связи с протестами мы останемся закрытыми". Среди магазинов, которые решились на работу, "царила атмосфера ожидания", пишет ANSA.

Правонарушители во время огр... Источник: ANSA Развернуть

Полиция применила слезоточивый газ и водометы, когда несколько сотен протестующих в капюшонах поджигали мусорные баки и разбивали витрины. Пострадали сети Decathlon и Arc'teryx, а также магазин телефонов Vodafone в центре города.

Разбитая витрина. Источник: ANSA

Власти обещают "решительный ответ"

19 октября премьер-министр Джорджа Мелони провела в своей римской резиденции Палаццо Киджи саммит по вопросам общественного порядка.

На фоне массовых беспорядков ее правительство изучает технические решения, которые должны помочь в борьбе с правонарушителями и "дать решительный ответ" на погромы.

Источники ANSA сообщили, что чиновники дорабатывают законопроект о безопасности, который уже рассматривается итальянским Сенатом. В частности, не исключается вариант установки блокпостов.

"Существует реальная вероятность, что соответствующий документ будет направлен на рассмотрение Совета министров в ближайшее время, возможно, уже завтра (во вторник. – Ред.)", – сообщили журналисты.

Напомним: Мелони отмечала, что граждане имеют право на протесты. "Но сжигать и разрушать наши города – это не право. Я еще раз обращаюсь к оппозиции: не будьте двусмысленны по этому поводу. Любое уклонение становится оправданием", – обращалась премьер к итальянцам.

Улица рядом с исторической п... Источник: ANSA Развернуть

Как ранее писал OBOZ.UA, во Франции планируют ввести частичный комендантский час в отдельных районах после серьезных столкновений с полицией, погромов и мародерства протестующих. Премьер-министр Себастьен Лекорню поручил местным властям разработать соответствующие меры для восстановления общественного порядка и защиты бизнеса.