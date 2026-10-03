В Испании тысячи людей вышли на протесты: чего они требуют

В Испании уже третий день продолжаются протесты во всех городах страны. Тысячи людей выходят на улицы, требуя усилить защиту арендаторов и остановить рост стоимости жилья. Протесты проходят на фоне провала в парламенте правительственного предложения по выходу из кризиса.

На субботу, 3 октября, организаторы протестов планировали около 50 маршей, в частности в Мадриде, Барселоне и Валенсии, сообщает BBC. Но акций протеста гораздо больше, отмечают испанские СМИ с мест событий.

Столкновения с правоохранителями

Считается, что самая массовая демонстрация проходит прямо сейчас в испанской столице Мадриде. Профсоюз арендаторов города – они являются соорганизаторами протестных акций – утверждает, что сейчас на улицах Мадрида находятся 500 тысяч демонстрантов, тогда как представители правительства (и правоохранительные органы) называют значительно меньшую цифру – 70 тысяч.

В Мадриде пока столкновения с полицией не фиксировались. А в Валенсии между некоторыми протестующими и правоохранителями возникли драки после того, как люди пытались бросать различные предметы в полицейских.

Протесты в Испании, 3 октября. Источник: Pulse Geo News/Facebook

Позже стало известно, что правоохранители в Валенсии применили резиновые пули.

Причины протестов

Причиной нового всплеска протестов стал жилищный кризис. Но побудила людей выйти на улицы резонансная история выселения 87-летней женщины.

В прошлом месяце она лишилась жилья, поскольку не смогла оплачивать резко повышенную арендную плату.

Протесты в Испании, 3 октября. Источник: Pulse Geo News/Facebook

О судьбе этой женщины несколько телеканалов страны показали репортажи. После этого по всей стране начались акции с требованиями снизить арендную плату, прекратить выселения и запретить инвестиционным фондам покупать жилье.

Что говорят власти

На фоне истории с выселением 87-летней женщины правительство Педро Санчеса предложило чрезвычайные меры для реагирования на кризис, однако парламент их не поддержал.

Протесты в Испании, 3 октября. Источник: Pulse Geo News/Facebook

Первый предложенный указ предусматривал приостановку выселения уязвимых арендаторов до 2030 года, двухлетнее продление договоров аренды, срок действия которых истекает до 2028 года, повышение налогов на туристические апартаменты и т. д.

Протесты в Испании, 3 октября. Источник: Pulse Geo News/Facebook

Второй указ предусматривал автоматическое продление договоров аренды, что является основным требованием профсоюза арендаторов жилья и нескольких левых партий.

Протесты в Испании, 3 октября. Источник: Pulse Geo News/Facebook

Так или иначе, парламент не принял предложения правительства. Мадридский союз арендаторов утверждает, что даже эти предложения были недостаточными, а их отклонение"усугубляет жилищный кризис, который обходится рабочему классу жизнью".

Как сообщал OBOZ.UA, в северном испанском регионе Ла-Риоха действует программа финансовой поддержки молодых людей, желающих приобрести или построить собственное жилье в небольших населенных пунктах. В зависимости от численности населения общины субсидия может покрывать от 20% до 40% стоимости недвижимости.

Напомним, что во Франции протесты, начавшиеся еще в середине сентября, уже переросли в массовые беспорядки. По состоянию на сегодняшний день в результате столкновений уже есть десятки пострадавших, среди которых и правоохранители.