В Испании под детской площадкой нашли подземную ферму марихуаны. Видео

В городке Лас-Габиас, расположенном в испанской Гранаде, правоохранители обнаружили подземный бункер, в котором преступная группа наркоторговцев выращивала марихуану. Вход в плантацию был замаскирован под детскую площадку с искусственным газоном, качелями, игровым домиком и батутом. Как утверждают испанские полицейские, обнаруженный бункер стал "самым масштабным и сложным подземным объектом для незаконного выращивания марихуаны" среди найденных в стране.

Наркоплантацию обнаружили еще 17 ноября во время полицейской операции. Правоохранители сообщили о находке только сейчас, потому что лишь сейчас предполагаемый организатор группы взят под стражу.

Масштабный объект

Попасть на объект можно было двумя путями – через люк в тротуаре, замаскированный под обычное сооружение городских коммуникаций, и через ворота с гидравлическим механизмом. Последние открывали проезд для автомобилей в подземное помещение площадью около 180 квадратных метров и высотой пять метров.

Подземная ферма марихуаны по... Источник: полиция Испании Развернуть

Внутри правоохранители нашли 1954 куста каннабиса.

Подземная ферма марихуаны по... Источник: полиция Испании Развернуть

Бункер был оборудован системами освещения, вентиляции и кондиционирования. Электроэнергию для работы плантации злоумышленники незаконно брали из сети. По данным правоохранителей, объем потребления электричества был "сопоставим с потребностями сотен жилых домов".

Подземная ферма марихуаны по... Источник: полиция Испании Развернуть

Это – не единственный объект, обустроенный указанной группой злоумышленников. Всего во время операции были выявлены три плантации. Но две другие уступают первой по размерам.

Что будет дальше

Со всех плантаций изъяли 2479 растений каннабиса. Полиция арестовала пятерых человек, еще трое на свободе, но находятся под следствием.

Подземная ферма марихуаны по... Источник: полиция Испании Развернуть

Группе уже предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с незаконным выращиванием наркотиков, кражей электроэнергии и деятельностью преступной организации.

А тем временем в Украине под видом легальной CBD-продукции (содержит каннабидиол – вещество, получаемое из растения конопли и не обладающее выраженным психоактивным эффектом) покупателям предлагают устройства с наркотическими веществами. Стоят такие устройства немалых денег: например, в Тернополе за одну штуку просили 3 000 грн. Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.