В Иране выдали, что Украина "атаковала Кувейт"

В Иране обвинили Украину в якобы организации атаки беспилотников на военный объект в Кувейте, в результате которой погибли двое итальянских военных специалистов. Бывший советник иранской переговорной команды Мохаммад Маранди назвал удар операцией под чужим флагом и заявил, что Киев якобы хотел продемонстрировать свои возможности президенту США Дональду Трампу.

Об этом пишет New York Post. Обвинения прозвучали на фоне того, что Кувейт и Италия возлагают ответственность за атаку на Иран, тогда как Тегеран отрицает причастность и предлагает провести совместное расследование.

Иран обвинил Украину в операции под чужим флагом

Мохаммад Маранди, который ранее был советником иранской переговорной команды во время контактов с США в Пакистане, предположил, что удар по Кувейту якобы организовала Украина. По его версии, Киев сделал это, чтобы показать свою значимость для администрации Дональда Трампа.

"В Иране широко распространено мнение, что атака на Кувейт была операцией под чужим флагом, вероятно, осуществленной украинским режимом, поскольку его оперативники сейчас присутствуют во всем регионе, в том числе на севере Ирака и в Сирии. Украина стремится продемонстрировать Трампу свой потенциал", – написал Маранди в социальной сети X.

В то же время никаких доказательств в подтверждение этих обвинений он не привел.

Иранское агентство Fars, связанное с Корпусом стражей Исламской революции, также процитировало неназванный источник в силовых структурах. Он утверждал, что украинские оперативники якобы развернули тысячи беспилотников и других беспилотных аппаратов в нескольких странах Ближнего Востока, в том числе в иракском Курдистане. Эти утверждения также не были подкреплены доказательствами.

В результате атаки погибли двое итальянских специалистов

Инцидент произошел 26 ноября на военном объекте в Кувейте. По сообщению Министерства обороны страны, обломки сбитых иранских беспилотников упали на территорию военного объекта. Сначала сообщалось о четырех раненых, двое из которых позднее умерли.

Погибшими оказались 65-летний Антонио Саккоччо из города Формия и 36-летний Эмануэле Ло Руссо из Рима. Оба работали в компании Rheinmetall Italia – итальянском подразделении немецкого оборонного концерна Rheinmetall.

По данным итальянского МИД, взрыв произошел на объекте, где находились двое технических работников компании. Они обслуживали антенны обнаружения для системы противовоздушной обороны Skyguard.

Еще два человека – гражданин Кувейта и гражданин Пакистана – получили ранения и были госпитализированы. Точное местонахождение военного объекта власти Кувейта не раскрыли.

Итальянская и кувейтская стороны возложили ответственность за удар на Иран.

Иран отрицает причастность и предлагает расследование

Тегеран отверг обвинения и предлагает провести совместное расследование.

Посольство Ирана в Риме заявило, что международное сообщество должно остерегаться операций под чужим флагом, которые якобы направлены на расширение конфликта в Персидском заливе и вовлечение в него европейских стран.

В заявлении дипломатического представительства говорится о возможных попытках связать конфликты в других регионах с кризисом в Персидском заливе и усилить напряженность.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи также провел телефонные разговоры с коллегами из Италии и Кувейта. Он выразил соболезнования в связи с гибелью итальянцев и предложил помощь в расследовании.

"Этот инцидент подозрителен и похож на заранее подготовленный сценарий войны. Мы готовы сотрудничать с Кувейтом и Италией, чтобы установить причины инцидента", – написал Арагчи.

На фоне обвинений Ирана издание напоминает, что Украина направляла в страны Ближнего Востока специалистов по борьбе с беспилотниками и дроны-перехватчики. Киев расширяет сотрудничество с государствами региона, передавая им военный опыт и технологии, полученные во время противостояния российским атакам.

В марте президент Владимир Зеленский сообщал, что по просьбе Вашингтона Украина направила дроны-перехватчики и специалистов для защиты американских военных объектов в Иордании.

Также украинские команды военных специалистов были направлены в Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию для помощи в защите от иранских беспилотников.

Зеленский подчеркивал, что Украина обладает значительным опытом борьбы с ударными дронами и может помочь партнерам усилить защиту.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Тегеран обвинил Украину в "активном участии" в войне против Ирана и пригрозил "ответственностью". Постпред Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани направил соответствующее письмо генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу и Совету Безопасности. В документе говорится, что Украина, признав отправку экспертов на Ближний Восток, якобы нарушает международное право.