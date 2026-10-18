В Индии во время индуистского праздника погибли 19 человек, многие пострадали: что произошло

На востоке Индии 19 человек погибли, а ещё 25 пострадали во время празднования Дурга-пуджи. Давка возникла после начала дождя, когда люди возле одного из праздничных павильонов бросились искать укрытие.

О трагедии сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на местные власти и правоохранительные органы. По данным главного министра штата Сувенду Адхикари, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Что известно о трагедии

17 октября в столице штата Западная Бенгалия отмечали Дурга-пуджу — ежегодный индуистский праздник в честь богини Дурга. К празднованию было обустроено около 3,5 тысячи специальных павильонов, которые местные жители называют "пандалами".

Когда пошел дождь, люди, собравшиеся возле одного из павильонов, бросились искать укрытие. Некоторые из них упали, что привело к давке. Пострадавших доставили в больницу.

После инцидента власти рекомендовали временно закрыть несколько самых людных мест в городе. Правоохранители начали расследование обстоятельств трагедии. Уже задержаны несколько организаторов павильона, сотрудники частной охраны и другие работники.

В Индии давки во время религиозных праздников происходят довольно часто. На такие мероприятия собираются огромные толпы, иногда миллионы людей, а надлежащих мер безопасности и контроля за толпой зачастую не хватает.

В 2013 году по меньшей мере 115 человек погибли в результате давки возле храма в штате Мадхья-Прадеш. Во время религиозного праздника среди паломников возникла паника из-за опасений, что мост может обрушиться. Люди погибли от травм, полученных в толпе, или утонули в реке под мостом.

В январе 2025 года по меньшей мере 30 человек погибли во время паломничества Маха Кумбха-мела — крупнейшего религиозного собрания в мире. Трагедия произошла, когда десятки тысяч индуистов бросились к священной реке.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в апреле 2023 года в столице Йемена Сане по меньшей мере 78 человек погибли, а более 300 получили ранения во время раздачи денежной помощи. Местные торговцы раздавали деньги в последние дни священного для мусульман месяца Рамадан. По данным Associated Press, хуситы пытались сдержать толпу выстрелами в воздух. Один из снарядов, по свидетельствам очевидцев, мог попасть в электрический провод и взорваться, что вызвало панику.