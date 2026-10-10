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В Эстонии мужчина осквернил флаг Украины у посольства России и поплатился: как наказали

Алексей Лютиков

В Эстонии мужчина осквернил...

Источник: Ken Mürk/ERR

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В Эстонии Харьюский уездный суд вынес приговор 44-летнему мужчине, осквернившему украинский флаг. Инцидент произошел возле посольства России в Таллинне.

Мужчину признали виновным в надругательстве над официальным символом иностранного государства. Об этом сообщает ERR.

Провокация у посольства

Инцидент произошел около трех часов ночи 23 апреля 2023 года на улице Пикк. Мужчина подошел к временному ограждению возле здания российского посольства, где был установлен украинский флаг, и написал на нем маркером "Слава России".

1 октября 2026 года суд приговорил обвиняемого к трем месяцам лишения свободы. Однако реальное наказание заменили условным сроком с испытательным периодом в один год.

С учетом двух дней, которые обвиняемый провел под стражей еще в апреле 2023 года, неотбытая часть наказания составила два месяца и 28 дней. Мужчине не придется отбывать этот срок в тюрьме, если в течение испытательного года он не совершит нового умышленного преступления.

Финансовые издержки и судьба улик

По решению суда осужденный обязан выплатить государству 1684 евро в качестве процессуальных издержек в рассрочку на 12 месяцев. В то же время расходы на судебную психиатрическую экспертизу в размере 1300 евро и часть оплаты услуг адвоката в сумме 44,64 евро суд возложил на государство.

Оскверненный украинский флаг и маркер, использованный при совершении преступления, подлежат уничтожению. Дело рассматривалось в порядке согласительного производства. На данный момент приговор уже вступил в законную силу.

Напомним, в Черногории задержали основателя российского Telegram-канала "Рыбар" Михаила Звинчука, известного пропагандиста. Операция прошла в городе Рисно на берегу Которского залива при участии Агентства национальной безопасности страны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Латвии Рижский городской суд приговорил пророссийскую активистку из Резекне Полину Камлеву к шести годам лишения свободы за финансовую помощь российской армии. Женщина перечислила около 43 евро на покупку устройства для подавления дронов, которое должно было быть передано российским военным.

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