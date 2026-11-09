В Амстердаме на антиизраильскую демонстрацию вышли около 200 тысяч человек: полиция применила дубинки. Фото

Участники акции требовали от правительства Нидерландов усилить политическое и экономическое давление на Израиль из-за боевых действий в секторе Газа. На улицы вышли люди с палестинскими флагами и плакатами, а во время одного из инцидентов полиция применила дубинки.

По оценке организаторов, в демонстрации приняли участие не менее 200 тысяч человек. Об этом пишет нидерландское издание NOS. Правоохранители заявили, что в целом акция прошла без серьезных инцидентов, хотя на улице Овертом произошло несколько столкновений с полицией.

Акция протеста

Демонстрация под названием "Красная линия" стала уже четвертой масштабной акцией против политики правительства Нидерландов в отношении Израиля. На этот раз к ней присоединились 13 организаций, среди которых Amnesty International, Oxfam Novib и Save the Children.

Большинство участников пришли в красной одежде, держали красные и палестинские флаги. На плакатах были надписи "Сионизм – это расизм", "Никакой поддержки апартеиду со стороны Нидерландов" и "Свободу Палестине".

Большинство участников пришл... Источник: NOS Развернуть

Протестующие требовали от правительства премьер-министра Роба Еттена усилить давление на Израиль из-за насилия в отношении палестинцев.

"Я до сих пор считаю, что Нидерланды поступают неправильно. Это уже третий раз, когда я участвую в такой акции. Возможно, это мало что изменит, но это единственное, что можно сделать", – рассказала одна из участниц марша.

Столкновения с полицией

Несмотря на в целом мирное течение демонстрации, на улице Овертом правоохранители применили дубинки против участников акции. По информации издания AT5, это произошло во время задержания мужчины, который забрался на автобусную остановку и отказывался спускаться.

Митинг в Амстердаме: 200 тыс... Источник: NOS Развернуть

В ситуацию вмешались и люди, находившиеся рядом. В конце концов полиция задержала мужчину.

На этой же улице находилась группа людей с плакатами, на которых, в частности, было написано "Мы поддерживаем ХАМАС". Организаторы ранее признавали, что не могут полностью исключить участие сторонников этой группировки, однако подчеркивали, что главная цель демонстрации – защита прав человека.

В то же время корреспонденты NOS слышали, как участники марша скандировали, что никогда не будут поддерживать ХАМАС.

Митинг в Амстердаме: 200 тыс... Источник: NOS Развернуть

Известные участники

К демонстрации также присоединились бывшие нидерландские политики Йоб Коэн и Йозиас ван Артсен. На Музейной площади в Амстердаме организовали большую сцену, с которой выступали приглашенные спикеры.

Среди них были бывшая министр Лилиан Плумен, журналистка из Газы Амаль Геллес и палестинский активист Омар Баргути.

Организаторы призвали правительство Нидерландов использовать максимальное политическое, экономическое и дипломатическое давление, чтобы окончательно прекратить незаконную оккупацию Палестины.

Митинг в Амстердаме: 200 тыс... Источник: NOS Развернуть

Позиция премьера

В этот раз к маршу не присоединился премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен. В прошлом году он участвовал в предыдущей демонстрации, когда возглавлял партию D66. Теперь политик объяснил свое отсутствие тем, что занимает пост главы правительства и у него другая роль.

Еще в прошлом году, будучи лидером D66, Йеттен называл события в Газе геноцидом. Однако на посту премьер-министра он больше не использует это определение.

На вопрос, почему он изменил формулировку, Йеттен ответил, что правительство обязано сделать все возможное, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

Митинг в Амстердаме: 200 тыс... Источник: NOS Развернуть

Напомним, предыдущая акция состоялась в октябре прошлого года. Тогда, по оценкам организаторов, на улицы Амстердама вышли около 250 тысяч человек.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что лидер партии, прошедшей в парламент Израиля, отказался называть ХАМАС террористической организацией.